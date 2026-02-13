Nukufilmis valmib Ülo Pikkovi uus film maast ning selle üle võitlemisest

Ülo Pikkovi "Maa" on lugu sellest, kuidas unistajast võib saada diktaator, samuti hävingust, mis saabub, kui armastus moondub võimuihaks. Režissööri sõnul ongi tegu alleegoorse looga maast ning selle jagamisest.

"Maad on inimkond läbi ajaloo kogu aeg jaganud, selle üle võideldnud ja sõdasid pidanud ning maad on mõõtnud ka talumehed Vargamäel," sõnas Pikkov ja lisas, et praegu on ka uudistest põhiküsimus ikkagi maa. "Kes maa endale saab, kellele see kuulub ja kellelt seda ära võtta."

Võtted on hetkel algusjärgus ning kestavad suure tõenäosusega kuni suve alguseni, sügiseks loodavad tegijad projekti valmis saada, et oleks võimalik alustada rahvusvahelist festivaliringi.

Režissööri sõnul mõjutasid teda "Maa" puhul selgelt ka poliitilised sündmused. "Esimesed mõtted tekkisidki siis, kui hakkas Ukraina täiemahuline sõda," kinnitas ta ja lisas, et ta hakkas ühel hetkel märkama, et maa on kõigis Eesti juurtekstides olulisel kohal. "Ma pigem vaatan maad natukene suuremalt ja globaalsemal tasandil."

Nukufilmi tegevjuhi Märt Kivi sõnul on neil alati hea meel Ülo Pikkoviga koostööd teha, värske projekti puhul Kivi eriti esile just aktuaalsust. "Üldiselt me hoidume enda stuudios poliitilistes hoiakutest, aga see film iseenesest polegi poliitiline hoiak, vaid kirjeldus sellest, mis meil toimub või ei toimu," rõhutas ta.