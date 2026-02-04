Docpointi noore dokumentalisti auhinna pälvis Johan Huimerind

Noore dokumentalisti auhinna laureaat Johan Huimerind on fotokunstniku taustaga ja filmitegijana tõusnud esile oma tundliku silma ja kinematograafilise mõtlemisega. Huimerind on BFMi õpingute ajal juba loonud tähelepanu pälvinud lühidokumentaale nagu "Paradiisilinnud" või "Tom".

DocPoint Tallinnal esilinastub ka Huimerinna debüütfilm "Laskumine orgu", portree fotograafist ja kunstnikust Peeter Lauritsast. Huimerind liigub koos Lauritsaga kaasa Kütiorus, mis on korraga nii ateljee kui ka kummaliselt nihestatud müstiline maailm, kus aeg ja ruum ei allu sirgjoonelisele loogikale ning minevik, olevik ja kujutlus eksisteerivad üheaegselt. Film avab Lauritsat läbi vestluste, loometegevuse ja performatiivse igapäevaelu.

Noore dokumentalisti preemia antakse välja filmiloojatele, kes paistavad silma millegi uue ja ambitsioonika loomisega ning annavad olulise panuse dokumentaalfilmi valdkonna arengusse.

Preemiaga kaasneb 3000 euro suurune stipendium, mille väljaandmist toetab 2022. aastast Tallinna linn. Varasemalt on preemia saanud Eeva Mägi, Ülo Pikkov, Marta Pulk, Erik Põllumaa, Anna Hints, Liis Nimik ning eelmisel aastal Kinomaja filmikooli eestvedajad Liina Särkinen ja Eva Kübar.

DocPoint Tallinn kestab 3. kuni 8. veebruarini ja kavas on 38 tippdokumentaali kogu maailmast.