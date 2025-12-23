X!

Erika Salumäed kehastav Jürise: emaks saamine on aidanud oma eluga edasi minna

Film
Foto: Arp Müller/ERR
Film

Järgmisel aastal esilinastuvas filmis "Meie Erika" Erika Salumäed kehastav näitleja Karolin Jürise rääkis Vikerraadio saates "Lõpp hea, kõik hea", et emaks saamine on aidanud tal Salumäe rollist lahti lasta ja oma eluga edasi minna.

Peagi algava aasta alguses jõuab kinodesse German Golubi mängufilm "Meie Erika", mis räägib olümpiavõitja Erika Salumäe teest tippu. Filmis astub nimitegelasena üles näitleja Karolin Jürise.

Kuid "Meie Erika" võtted pole ainus, mis Jürise jaoks lõppevat aastat on kujundanud. Sel suvel tervitas ta oma esimest last, poeg Maru. "Erakordne on saada emaks. Nii et see on vast kõige marum," heitis ta lõppevale aastale pilgu.

Kuna nii Eesti kui ka ülejäänud maailma kohal on mitmeid murepilvi, mis seostuvad nii rahu kui ka majandusliku olukorraga, on värske ema sõnutsi muretsemine täiesti uue tähenduse saanud. Vaatamata keerulisele ajale ei taha ta oma elu elamata jätta. "Minu arvates on pigem lootusrikas luua siia maailma inimest, keda ma püüan hoida ja armastada ning luua tema läbi mingit headust."

Võrreldes emaks saamist ja suureks filmirolliks valmistumist tõdes Jürise, et mõnes mõttes on need kaks teekonda üsna sarnased olnud.

"Argikäitumises peab mingisugune suur muutus toimuma. Erika rolliks valmistumine oli lihtsalt nii pikk, kaks-kolm aastat. Mu argipäevane käitumine, mu enda, Karolini, valikud pidid muutuma selleks, et seda rolli hoida ja luua. Emaks saamine nõuab sinult sama," avas ta, kuid lisas, et emaks saamine muudab inimest püsivamalt.

"See [Erika] roll oli ikkagi selline, et ma hoidsin endal meeles, et üks päev ma astun neist kingadest välja, aga nendest ema kingadest ma ju välja ei astu. Selles mõttes on emaks saamine kindlasti loomulikum," rääkis Jürise.

"Meie Erika" Autor/allikas: Liisabet Valdoja

Lisaks füüsilisele ettevalmistusele peab näitleja ka oma vaimse seisundiga kõvasti tööd tegema, et end rolli viia. Jürise loodab, et ta on täna jälle tema ise ning Erika on filmi jäänud.

"Ma valmistusin Erika rolliks tõesti päris pikalt, kasutades erinevaid näitlejatehnilisi meetodeid. Käisin läbi tema päris lapsepõlvepaiku nii Elvas kui ka Abja lastekodu hoovis, et näha neid kohti, kus ta on käinud, kus ta on olnud ja mida ta on näinud. Ma olen ikkagi pigem teadlikult püüdnud sellest rollist välja astuda," kirjeldas näitleja.

Jürise meenutas, et ka režissöör German Golub ütles talle pärast võtteid, et nüüd tuleb endale leida kas sama raske või veel suuremat väljakutset pakkuv roll. "Ja siis ma sain emaks," muheles ta. "Nii et ma arvan, et emaks saamine on üks roll, mis on aidanud selle Erika mul kuidagi kokku pakkida ja minna oma eluga edasi."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Lõpp hea, kõik hea", intervjueerisid Jane Saluorg ja Arp Müller

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

16:46

Erika Salumäed kehastav Jürise: emaks saamine on aidanud oma eluga edasi minna

11:13

Maria Listra: ärevatel aegadel on kõige lihtsam haarata kinni eesti keele ilust

10:24

Suri kunstnik Imbi Lind

09:05

Ülevaade. Kirjandusaasta 2025

22.12

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

22.12

Galerii: draamateater jagas kolleegipreemiaid

22.12

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

22.12

Pildid: Eesti kunstnikud osalesid rahvusvahelisel käsitrükifestivalil Gruusias

22.12

"Teise mätta otsast": nüüdiskultuuri tuleb vallata nagu omaette keelt

22.12

Loe katkendit Hasso Krulli esseest "Igavene taastulek"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.12

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

22.12

Galerii: draamateater jagas kolleegipreemiaid

09:05

Ülevaade. Kirjandusaasta 2025

20.12

Edetabel. Aasta parimad albumid 2025

10:24

Suri kunstnik Imbi Lind

21.12

Arvustus. Parim aeg elamiseks – hukkumisele määratud maailmas

20.12

Aasta parimad albumid 2025. Isiklikud edetabelid

22.12

Pildid: Eesti kunstnikud osalesid rahvusvahelisel käsitrükifestivalil Gruusias

11:13

Maria Listra: ärevatel aegadel on kõige lihtsam haarata kinni eesti keele ilust

27.10

Hõimukuu raames toimuvad Ingerisoome filmipäevad

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo