Noorsooteatri uus hooaeg räägib kasvamisest, elust ja suurte küsimuste küsimisest

Eesti Noorsooteatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul leiab hooaja uuslavastuste seast vormiliselt eriilmelisi ning otsingulisi lavastusi, mis kõik on saanud alguse soovist väljendada südamel olevaid teemasid.

"Iga uus hooaeg on võimalus seada endale uusi eesmärke, kasvada organisatsioonina nii loominguliselt kui ka inimestena selle sees. Nii jätkame ka sel hooajal oma uuslavastustega otsingut eluolulistel teemadel, mis kõnetavad nii täiskasvanud kui ka nooremat vaatajat," sõnas Rajas.

10. septembril esietenduv "Lenda-lenda, röövik" räägib nukukunsti vahendeid, laule ja muusikat kasutades loo sellest, kuidas munast kooruvast näljasest röövikust saab lustlik liblikas. Lavastaja Katri Pekri sõnul innustasid teda lavastust looma vestlused lastega.

"Soovin jutustada neile üht lugu nii ausalt ja otse, kui see looduses on, aga samas ikkagi osalt fantaasiamaailma tooduna, sest loodus võib hetkiti tunduda liiga otsekohene ja isegi karm. Võib-olla meelitab see lugu kedagi pikemalt õues viibima, uurima, avastama."

Johan Elm toob külalisena lavale Sarah Crossani romaanil "Kuutõus" põhineva lavastuse pealkirjaga "Kasvav kuu", mis kõneleb kahest vennast, kes tahavad üle kõige saada aru, miks nad on jõudnud sinna, kus nad parajasti on. Mida on nad valesti teinud? Mida õigesti? See on lugu peresuhetest ja elu väärtusest. Lavastus esietendub 29. oktoobril Ferdinandi saalis.

Detsembris esietendub Ferdinandi saalis muusikaline komöödia "Frideberta". Muretsemisest, kartmisest ja eneseületusest rääkiva lavaloo autoriks ja lavastajaks on Mikk Jürjens (Tallinna Linnateater), lavastuse kunstnik Kristjan Suits (Tallinna Linnateater), helilooja ja üks osalisi Mari Jürjens, seadete autor Vaiko Eplik. Külalistest astuvad lavale Mari Jürjens, Merlin Kivi (Theatrum) ja Sander Roosimägi.

Veebruaris jõuab Mari-Liis Lille lavastajakäe all ja Priit Põldma dramatiseeringus publiku ette Maurice Druoni "Tistou, roheliste sõrmedega poiss" – lugu poisist, kes küsib küsimusi, mida täiskasvanud enam küsida ei oska või ei julge. Kas me tõesti arvame, et inimesed saavad paremaks, kui me lukustame nad vanglamüüride vahele? Kui me teame, et sõjas võib kaotada kõik, siis miks me ikkagi sõdime? Külalisena astub lavale Rasmus Vendel.

Märtsis esietendub teatri noortestuudio lõpulavastus, mis kasvab välja loovast ja otsingulisest protsessist ning sisaldab tegijaid käivitavaid teemasid. Kui esimesel aastal tutvusid noored juhendajate Leino Rei, Doris Tislari ja Laura Kuke käe all põhjalikult näitlejatöö, lavalise liikumise ja lavakõne baasoskustega, siis algaval õppeaastal lisanduvad õppesse erinevate visuaalteatriliikide töötoad.

Varakevadel kolib Ferdinandi saali lõppeval suvel Tapa vanas raudteejaama hoones esietendunud "Hingest ja südamest" (lav. Mirko Rajas), mis räägib armastusest ning põhineb A. H. Tammsaare loomingul ja kirjadel.

Aprillis jõuab lavale Renate Keerdi uuslavastus, mida on oodatud vaatama täiskasvanud ja noored alates 16. eluaastast.

Eesti Noorsooteatri 72. hooajale paneb suve hakul punkti Taavi Tõnissoni uuslavastus, mis on mõeldud kõigile vaatajatele alates 7. eluaastast. Lisaks Noorsooteatri Ferdinandi saalile toimuvad etendused suvehooajal paikades üle Eesti.

Eesti Noorsooteatri juhi Joonas Tartu sõnul on inimeste soov kunstist osa saada tuntavalt suur. "See teeb rõõmu. Samas tahaks natuke muretseda selle pärast, kuidas me üksteisega käitume, kuidas teatris käitume. Kutsuda üles hoolimata tumedatest aegadest, mida on ju sõltuvalt vaatenurgast alati, ikkagi üksteisele ja ka endale naeratama ja head sõna ütlema," toonitas ta.

Nukuteatrimuuseumis jätkub kohtumistesari näitlejate ja nukkudega, samuti leidub haridusprogramme igale kooliastmele, väljastpoolt Tallinna külastamisel on abiks ka toetusprogramm. Muuseumi ekspositsiooni lühivormi, rändnäitust "Teatrinukkude võlumaailm" saab alates 28. septembrist vaadata Pärnu Muuseumis ning 10. jaanuarist Tartu Laulupeomuuseumis. Pühadehooaja muuseumimängus "Teatrinukkude jõulud" rännatakse läbi nukuteatri viie jõululavastuse ning kohtutakse lavastuste nukkudega.