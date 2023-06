Noorsooteatri suvelavastus "Hingest ja südamest" uurib armastavat inimest

Noorsooteatri suvelavastuses, mis ammutab ainest Anton Hansen Tammsaare loomingust, kohtuvad õhtuses Tapa raudteejaamas mitmed Tammsaare lugude tegelased, et rääkida armastusest ning üürikeseks kokku kaks telge: olevikuline ja igavikuline.

"Tammsaare on tõeline meisteravardaja. Tema teoste analüüsimine ja lahtimängimine on pakkunud proovisaalis palju huvitavaid vestlusi, paradokse ja avastusi kogu trupile," rääkis "Hingest ja südamest" lavastaja ja üks dramaturge Mirko Rajas, kelle sõnul töötati prooviprotsessi jooksul koos trupiga läbi suurem osa Tammsaare loomingust.

"Lavastajana huvitab mind eelkõige suurenduskaas inimhinge läbi armastuse – et ühiselt koos lavastuse loojate ja vaatajatega võtta ette üks rännak iseendasse. Soovin, et sealt naastes oleks meie armastusetaju tugevam, mitmeplaanilisem, puhtam ja ka mõtestatult otsingulisem," sõnas Rajas.

Lavastust mängitakse Tapa raudteejaamas, mis on Eesti raudteeliikluse üks endisi tähtsamaid sõlmjaamu. "Hingest ja südamest" kunstniku Rosita Raua sõnul on Tapa vana jaamahoone näol tegu väga erilise õhustikuga mängupaigaga.

"Olgugi, et tegu on mahajäetud ruumiga, on see säilitanud oma väärikuse. Siin on palju maagiat, sest nii palju on siin kokku saadud ja lahku mindud. Neisse seintesse on imbunud nii palju, nad mäletavad kõike," rääkis Raud.

"Hingest ja südamest" loomingulise meeskonna jaoks on tegu teise Tammsaare-tõlgendusega: 2019. aastal jõudis noorsooteatri publiku ette Mirko Rajase lavastatud "Noored hinged", mis põhines Tammsaare samanimelisel noorpõlvejutustusel.

"Hingest ja südamest" dramaturgid on Mirko Rajas ja Helena Läks, lavastaja Mirko Rajas, kunstnik Rosita Raud, helilooja Vootele Ruusmaa, liikumisjuht Hanna Junti ja valguskunstnik Ivar Piterskihh.

Lavale astuvad Taavi Tõnisson, Anti Kobin, Risto Vaidla, Maria Ehrenberg, Doris Tislar ja Laura Nõlvak.