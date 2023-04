Galerii: Noorsooteatri kolleegipreemiatel võidutses "Plekktrumm"

Parimaks uuslavastuseks valisid Noorsooteatri töötajad Günter Grassi samanimelisel romaanil põhineva "Plekktrummi", mille lavastas Taavi Tõnisson. Auhinda vastu võttes tänas lavastaja truppi ja kolleege, sõnades, et teatrit üksi ei tee. "Nii et see on teie auhind. Ja minu auhind natuke ka," sõnas ta.

Parima kunstniku tiitli pälvis ülekaalukalt Rosita Raud "Plekktrummi" eest. Ka näitlejapreemiad olid seotud "Plekktrummiga": parima naisnäitleja tiitli sai Steffi Pähn ja parimaks meesnäitlejaks valiti Mart Müürisepp.

Parim loomemeeskonna liige on "Plekktrummi" helilooja ja -kujundaja, trupi külalisliige Markus Robam, kes läinud aastal pälvis sama preemia lavastuse "Sinel" heliloomingu eest.

Ka publiku lemmik-uuslavastuse preemia ja parima üllatuse/üllataja tiitel läksid lavastusele "Plekktrumm". Mitmed hääletanud tõstsid mõlemas kategoorias esile ka Tanel Jonase (Ugala teater) lavastust "Kõik ägedad asjad".

Ülekaalukalt pälvis parima etendust teenindava töötaja auhinna etenduse juht ja rekvisiitor Reet Loderaud. Parim töökodade töötaja on nukumeister Annika Aedma, Parim korraldus-, administratiiv- ja loomeala töötaja on etendusteenistuse juht Airike Vipp. Parimaks maja teenindavaks töötajaks hääletati teisel järjestikusel aastal kohvikuteenindaja Triinu Saaremägi.

Samuti tunnustati hooaja hõivatumaid näitlejaid, kelleks olid Kaisa Selde 116 etendusega ning Karl Sakrits 98 etendusega.