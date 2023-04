Pildid: Rakvere Teatris esietendub Franz Kafka "Metamorfoos"

Franz Kafka samanimelisel jutustusel põhinev lavastus "Metamorfoos" on lugu läbipõlemisest.

Edule orienteeritud ühiskonnas, kus tähtis on jõuda kiiremini, kõrgemale ja kaugemale, võib lõhe enda unistuste ja teiste ootuste vahel paisuda konfliktiks, mille tagajärjeks võib pahatihti olla läbipõlemine. Hirm pettumuste ja ebaõnnestumise ees sunnib maha suruma tundeid ja hülgama iseennast. Kõik väline, see, mida arvavad meist teised, tundub märksa olulisem.

"Meil on ainult üks elu. Kui kaua on võimalik selle elamist edasi lükata? Me rabeleme, püüdes sobituda normidesse, mustritesse. Me teenime elatist, tahame olla kasulikud, püüame vastata ühiskondlikele ja iseendale seatud ootustele," arutles lavastaja Taavi Tõnisson.

"Aga kui õnnelikud me oleme? Kui palju me teeme teoks seda, millest me tegelikult unistame?" küsis lavastaja.

Gregor Samsa rollis astub üles Märten Matsu, kelle jaoks ei ole see esimene kord mängida nihestatud maailma ja häiritud psüühikaga isikut. "Kõikidest nendest varasematest rollidest on Gregori oma kõige keerulisem," nentis ta.

"Kuidas aru saada, et oled enda pere jaoks ainult elatusallikas? Kuidas aru saada, et see eluviis ei tee õnnelikuks ja viib vaid põhja? Kuidas selle kõige eest põgeneda, sellest vabaneda ja hakata elama? Need on mulle olnud põhiküsimused, mille kallal olen pusinud ja mille kaudu püüdnud Gregorist aru saada," rääkis Matsu.

"Teine oluline aspekt on Gregori füüsis, mis on minu jaoks olnud nagu tohutu mägi, mille otsa ronida, aga arvan, et vaikselt hakkab ka selle tipp paistma," lisas ta.

Teose autor on Franz Kafka, lavastaja Taavi Tõnisson (Eesti Noorsooteater), dramaturg Mihkel Seeder (VAT Teater), kunstnik Kristjan Suits (Tallinna Linnateater), liikumisjuht Olga Privis, videokunstnik Taavi Varm ja valguskujundaja Märt Sell.

Lavastuses mängivad Märten Matsu, Jaune Kimmel, Silja Miks, Madis Mäeorg, Peeter Rästas, Rainer Elhi ja Elar Vahter.