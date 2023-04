Taavi Tõnisson: "Metamorfoos" on väga piiripealne lavastus

Enam kui sada aastat tagasi kirjutatud Franz Kafka "Metamorfoos" on lavastaja Taavi Tõnissoni paelunud juba aastaid. Lugu lavastades lootis ta hakata autorist paremini aru saama.

"Kafka on minu jaoks jätkuvalt sügav ja ambivalentne. Ma ei tea, kas teda on võimalik lõpuni mõista, aga samas ta puudutab nii palju inimeseks olemise ja ühiskonnakihte, mis resoneeruvad. Küsimärgid jäävad alati, aga põnev on nende küsimärkidega tegeleda," selgitas Tõnissoon "Aktuaalsele kaamerale".

Loos on mitmeid kihte, mis on Tõnissonile eriti hingelähedased.

"Mind väga huvitab täiskasvanuks saamise moment ning see mõte, kui palju me oleme valmis painduma, kohanduma, kompromisse tegema ainult selleks, et mitte tõele näkku vaadata. Isikliku vastutuse küsimus puudutab mind väga."

"Metamorfoos" on Tõnissoni sõnul väga piiripealne lavastus.

"Mind on alati paelunud see mõte, et näitlejad moodustuvad ansambli ning osalevad koos naha ja karvadega algusest lõpuni loos, ja selles loos see taas niimoodi ka on."

"Ta on üsna piiripealne, pingutust nõudev ja kellegi hingamine ei jää stabiilseks, rahulikuks, normaalseks, sest see kõik ongi piirisituatsioon. Ta on selline unenäoline, väga füüsiline poolteisetunnine purgatoorium."

"Metamorfoos" esietendub Rakvere teatri väikesel laval eeloleval laupäeval, 15. aprillil.