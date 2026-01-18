Kuues rollis lavale astuv Silja Miks: see võib natukene olla ka kokkuhoiumeede

Mart Piirimehe lavastuse aluseks Avery Cormani 1977. aasta samanimeline romaan. "Kuigi mitte üks ühele, aga seal on ikkagi muudatusi sisse toodud, eriti lõpupoole, kus läheb asi tõsisemaks," muigas Miks, kelle täita on lavastuses kuus rolli.

Miks kehastab peategelaste naabrinaist, armukest, mõlema peategelase ämma, sekretäri ja direktorit. "Kõige lihtsamini aitab teine kostüüm, parukas. Ehk välimusega tuleb ka natukene toetada, et publik päriselt saaks aru, et armuke ei ole telefonikõnes oma pojaga," naeris Miks ning tõdes, et natuke võib selline rollijaotus olla ka kokkuhoiumeede.

Rakvere teatri lavastuses "Karge meri" mängib Miks näiteks seitset rolli. "Kui mõtleme, et Rakvere teatris on nii vähe näitlejaid, siis paratamatult tuleb aeg-ajalt leida selline lahendus, et mõni näitleja mängib rohkem rolle. Tegelikult ei ole ma sellest lavastuses ainuke näitleja, kes mitut rolli mängib," rääkis Miks, kes usub, et uuslavastusest saab järgmine menutükk, sest tuntud on ka 1979. aasta samanimeline film, kus peaosades Dustin Hoffman ja Meryl Streep.

"See on natukene kurb lugu, aga samas ka positiivne, kui me näeme, kuidas meesterahvast, kes on hõivatud ainult oma tööga, saab üksi last kasvatades üks väga äge isa."

Suvel jõuab Silja Miks lavale ka monoetendusega "Tikutoos". "See on tõsisem lugu, aga see teema puudutab igat inimest, kellel on mõni lähedane inimene, kellega on juhtunud midagi kurba. Samas räägib see ka sellest, milleks üks ema on valmis, et oma last kaitsta, või siis võimeline sel hetkel, kui lapsega on midagi väga koledat juhtunud."

18 aastat Rakvere teatris töötanud Miks avaldas sügisel oma debüütsooloalbumi "Dora" ning töötab Rakvere riigigümnaasiumis ka haridustehnoloogina. "Kõige lihtsamalt öeldes vastutan ma selle eest, et õpilaste ja õpetajate digipädevus on ajakohane."