Rakvere teatris esietendus kinolinal kuulsaks mängitud "Kramer Krameri vastu"

Rakvere teatris esietendus ameeriklase Avery Cormani õigusdraama "Kramer Krameri vastu", mille lavastas Mart Piirimees. Dustin Hoffmani ja Meryl Streepi poolt 1979. aastal kinolinal kuulsaks mängitud draama on Eesti laval esimest korda ning on on lavale toodud kaasajastatud kujul.

Suhtedraama "Kramer Krameri vastu" muutus filmina kassahitiks ja sai erinevaid auhindu. Teatrilavadel pole lugu suurt populaarsust kogunud.

"Kui püüda seda teha selles ajastuvaimus, New Yorgis ning jääda algse teksti juurde niisuguses vormis, nagu see on, siis ei ole ta näidendina võib-olla kõige tugevam. Filmi stsenaarium on väga tugev. Eks näidendit pidime siia-sinna natukene toimetama, liigutama, ümber tõstma ja ära võtma. Samamoodi käis toimetustöö nagu filmistsenaariumi protsessis," rääkis lavastaja Mart Piirimees.

"Kui seda teha hästi tekstitruult, siis ma kujutan ette, et see ei tööta juba dramaturgiliselt. See kaar, mis seal on, ei ole väga hästi välja joonistatud. Oleme püüdnud seda lavale pannes tuua esile jooned ja tunded, mis tulevad filmist esile. Need tulevad esile ka tänu meie näitlejatele. Tegelased on ikkagi näitlejate nägu ja nad peavadki seda olema," lisas Piirimees.

Teemasse paremaks sisseelamiseks käis lavastusmeeskond vaatamas kohtus ka reaalset lahutusprotsessi.

"Mul oli terve selle istungi ajal see tunne, et ma ei kuulu sinna. Mida ma siin teen? See ei ole minu asi praegu torkida siin. Aga samas ma pean ütlema, et seesama tunne aitas palju kaasa minu karakterile," rääkis pereisa Tom Krameri osatäitja Märten Matsu.

"Ma loodan, et keegi ei satu sellisesse olukorda, kus sa pead ise seda vaatama või sind vaadatakse ja sinu üle mõistetakse kohut. See on tegelikult väga vastik tunne," lisas ta.