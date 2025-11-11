Pildid: Rakvere teatris algasid lavastuse "Kramer Krameri vastu" proovid

Avery Cormani romaan "Kramer Krameri vastu" on maailmas tuntust kogunud eelkõige filmina, noppides 1979. aastal viis Oscarit. Lugu jutustab töönarkomaanist pereisast, kes ei tea lapsekasvatamisest midagi. Kui tema naine ootamatult kodust lahkub, jääb mees oma lapsega kahekesi ja on sunnitud üksikvanemana hakkama saama. Ajapikku kujuneb lapsest mehele kogu maailm. Ühel päeval ilmub aga naine taas välja, et hooldusõigust kohtu kaudu endale nõuda.

"70-ndatel oli Kramerite lugu väärtusi raputav, sest mees jääb lapsega üksi ja õpib olema isa – toona oli ju tegemist revolutsioonilise muinasjutuga. Tänaseks oleme pikalt sellel revolutsioonirajal jalutanud ning pinnale ulbib soošokkide asemel küsimus, mida märkan nii enda kui teiste isades ja emades – kuidas olla hea/efektiivne/eeskujulik/väestav/inspireeriv lapsevanem? Kuidas olla hea lapsevanem olukorras, kus ma oma partneriga läbi ei saa, kui me elame lahus? Või olukorras, kus ma tean, et lapsel oleks minuga parem, aga hooldusõigus on teise käes," rääkis lavastaja Mart Piirimees.

"Kramer Krameri vastu" esietendub Rakvere Teatri suures majas 23. jaanuaril 2026.

Teksti tõlkis Lauri Saaber, lavastuse kunstnik on Virje Pärtin. Lavale astuvad Silja Miks, Märten Matsu, Peeter Rästas, Eduard Salmistu, Imre Õunapuu, Laura Niils ja külalistena Mia-Martha Karon või Vanessa Vaimets