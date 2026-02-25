X!

Rakvere teatri sünnipäeval jagati kolleegipreemiaid

Teater
Anneli Rahkema ja Johannes Richard Sepping
Anneli Rahkema ja Johannes Richard Sepping Autor/allikas: Kristo Kruusman
Teater

24. veebruaril tähistas Rakvere Teater 86. sünnipäeva. Traditsioonilisel teatritöötajate talvematkal jagati kolleegipreemiaid 2025. aasta töö ja loomingu eest.

Parimaks naisnäitlejaks tunnistasid kolleegid Anneli Rahkema rollide eest lavastustes "Lasteaed" (osaleja), "Väikevend ja Karlsson katuselt" (ema ja Fille) ja "Sügissonaat" (Eva).   

Parim meesnäitleja on teatrirahva arvates Johannes Richard Sepping – Joseph (John) Merrick lavastuses "Elevantmees", Hop lavastuses "Presidendi lustakas vastuvõtt ulakatele lastele" ja pardipoeg Tupsuke "Päkapikkude parim puhkus".

Parima lavastaja tiitlit kannab lavastuse "Lasteaed" looja Urmas Vadi.

Parima kunstniku preemia läks Pille Jänesele lavastuse "Lasteaed" kunstnikutöö eest.

Parim etendust teenindav töötaja on kolleegide hinnangul inspitsient-rekvisiitor Aune Kuul, parim lavastust ette valmistav töötaja etendusteenistuse juht Indrek Apinis, parim korraldaja trupijuht Getter Marii Kalvik ja parima teenindaja autasu kuulub Leena Romovale.

Toimetaja: Kaspar Viilup

