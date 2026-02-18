Lavakunstikooli XXXII lend toob Rakveres lavale diplomitöö "Kõik on jokk, proua minister"

Reedel, 20. veebruaril jõuab Rakvere Teatri suures majas publiku ette Ray Cooney valitsuskabineti tegemisi aasiv komöödia "Kõik on jokk, proua minister". Lavastus on EMTA Lavakunstikooli XXXII lennu näitlejasuuna tudengite diplomitöö.

Aseminister Rebecca Knox on parlamendiistungi asemel läinud koos opositsiooninõunikuga Westminsteri hotelli "privaatsele istungile". Seal tabab teda aga ootamatu olukord, millest väljakeerutamiseks läheb vaja häbeliku fraktsioonisekretäri Georgia abi. Pöörase tandemina tuiskavad nad võitlusse kahtlustavate hotellitöötajate, armukadedate fuuriate ja abielumeeste ning aseminister Knoxi enda liigse leidlikkuse vastu. Luiskamiste lumepall pannakse veerema ja see kihutab kasvava hooga allamäge, sellal kui luiskajate vererõhk aina tõuseb.

Tegelased äratavad ellu EMTA Lavakunstikooli XXXII lennu näitlejasuuna tudengid, kelle jaoks on see diplomitöö. Lavastajaks on Peeter Raudsepp.

"Ka kõige kavalamal, jultunumal ja kiimalisemal poliitikul võib kätte jõuda päev, kui ta peab oma naha päästmiseks luuletama kokku kõige jaburamaid valesid ja leidma väljapääsu kõige piinlikumatest olukordadest. Nali vabastab meid võltsist hirmust valitsejate ees. Seks kuulub rahvale, vihapunnid ja isetähtsad naerdakse välja," sõnas Raudsepp.

Näidendi tõlkisid Lauri Saaber ja Vello Janson. Lavastuse kunstnik on Pille Jänes, valguskujundaja Roomet Villau.

Osades EMTA Lavakunstikooli XXXII lennu näitleja õppesuuna tudengid Erik Hermaküla, Joonas Koff, Eliis-Maria Koit, Mauri Liiv, Mattias Nurga, Uku Pokk, Alex Paul Pukk, Katarina Sits ja Carolyn Veensalu.

"Kõik on jokk, proua minister" esietendub Rakvere Teatri suures majas 20. veebruaril ja seda mängitakse nii kodusaalides kui väljasõidupaikades vaid 2026. aasta kevadhooajal.