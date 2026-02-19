Raudsepp: komöödia mängimine on nagu sportlikuks soorituseks valmistumine

EMTA Lavakunstikooli 32. lennu näitleja õppesuuna diplomilavastusena esietendub Rakvere teatri suures saalis Ray Cooney komöödia "Kõik on jokk, proua minister". Lavastaja Peeter Raudsepa sõnul on komöödia tegemine peaaegu nagu sportlikuks soorituseks valmistumine.

Lavastaja Peeter Raudsepp tõi välja, et see lugu võimaldab tudengitel näidata publikule õpitud oskusi.

"Kõik on jokk, proua minister" on lugu sellest, kui pööraseks võib elu muutuda, kui mängu tulevad valed.

"Minu jaoks on see ikkagi puhas uste komöödia. Loodame, et inimesed tulevad ja saavad eluraskuste kõrval tunda ennast korraks mõnusalt ja mugavalt ja saavad ka kõhutäie naerda," ütles EMTA tudeng Carolyn Veensalu.

"Juba kaks tuhat aastat on kestnud selline komöödiavorm, kus lõbusal kujul tuuakse inimesed kokku, naerdakse nende üle, pannakse nad jaburatesse olukordadesse ja siis koos publikuga tuntakse ennast lõpuks veidike kergemalt, sest seda suurt silmakirjatsemist on jäänud veidikenegi vähemaks," sõnas lavastaja Peeter Raudsepp.

Kolme kuu jooksul annavad tudengid 18 etendust tosinal (Rakveres, Vastemõisas, Valgas, Paides, Tartus, Tallinnas, Põltsamaal, Haapsalus, Põlvas, Vändras, Elvas ja Kohtla-Järvel) Eesti teatrilaval.

"Nüüd tulebki see publiku ette lasta ja vaadata, mis seal toimuma hakkab. Käime seda mängimas ka erinevates kohtades mujal Eestis ja siis saavad noored teada, kuidas on erinevate lavade peal mängida," nentis Raudsepp.

"Me kursusega ootame seda ikkagi väga, sest me pole kunagi saanud mängida väljaspool Tallinna. Nii et Rakvere on ka juba meie jaoks täiesti uus ja me ei tea üldse, mis publik väljaspool ka on. See tundub meile just selline uus, huvitav ja igal pool naerdakse erinevate asjade peale, nii et meie jaoks on lahe kogemus," tõi Veensalu välja.

"Komöödia tegemine on peaaegu nagu sportlikuks soorituseks valmistumine. Siin peab väga täpselt vormi ajastama ja teineteisega kokku mängima. Kõik nelja aasta jooksul omandatud oskused nii psühholoogilisest teatrist kui kehalisest teatrist tulevad siin esile. See on mingitpidi aluskrunt selle jaoks, et edaspidi teatris ellu jääda," tõdes Raudsepp.

Lavastus "Kõik on jokk, proua minister" ei ole sobiv alla 16-aastastele.



"Kõik on jokk, proua minister"

Esietendus Rakvere teatris 20. veebruaril 2026



Autorid Ray Cooney / Michael J. Barfoot "It's Her Turn Now"

Tõlkijad Lauri Saaber, Vello Janson

Lavastaja Peeter Raudsepp

Kunstnik Pille Jänes

Valguskujundaja Roomet Villau

Etenduse juhid Indrek Apinis ja Aune Kuul



Osades

Rebecca Knox, minister - Carolyn Veensalu

Paul Knox, ministri mees - Mattias Nurga

John Worthington, ministri armuke teisest parteist - Uku Pokk

Tracey Worthington, ministri armukese naine - Eliis-Maria Koit

Georgia Pidgen, sekretär - Katarina Sits

Gavin Foster, sekretäri isa hooldaja - Mauri Liiv

Administraator - Joonas Koff

Korruseteener - Alex Paul Pukk

Laip - Erik Hermaküla