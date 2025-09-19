Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

Eesti Draamateatri ja EMTA lavakunstikooli 32. lennu koostöös jõuab lavale prantsuse sürrealistide eelkäijaks peetud Alfred Jarry farss "Kuningas Ubu". Dramaturgi, lavastaja ja kujundaja Tiit Ojasoo sõnul on nad inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud ning loodetavasti mõjusalt.

Enam kui sajand tagasi kirjutatud näidend räägib üle laipade võimu teostavast kuningas Ubust, kelle tegevust saadavad verised kannatused ja häving.

Diplomitöö lavastavad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, kes tõid sama näidendi välja ka paarkümmend aastat tagasi NO99 suvelavastusena.

"Meile tundus, et peaks olema midagi radikaalset, sest maailm on imelik, kus me praegu elame, kõik asjad eskaleeruvad, et peaks kuidagi olema sellega korrelatsioonis, ja siis tekkis mõte proovida sedasama mida me kunagi tegime kui olime sama vanad, ehk märksa nooremad ja optimistlikumad," ütles dramaturg, lavastaja ja kujundaja Ene-Liis Semper.

Praegune lavaversioon on teravam ja agressiivsem, lisatud on tsitaate meie ümber üha vägivaldsemaks muutuvast maailmast.

"See tegelikult toimub ühiskonnas kõigil tasanditel, et inimesed tunnevad survet oma positsioonile, nad võitlevad oma positsioonide eest ja nad on valmis mida iganes tegema," sõnas Semper.

"Tulenevalt sellest, et see on kursusetöö, et meil on võimalik selle trupiga luua paljudest tegelastest koosnevat maailma, ja küsida rohkem selle järgi, missugune see inimene on," ütles dramaturg, lavastaja ja kujundaja Tiit Ojasoo.

Teose esiettekanne 1896. aastal jäi pooleli, sest publik läks pöördesse laval kasutatavast kõnepruugist. Ka tänane lavastus pole mõeldud alla 14-aastastele.

"Ei ole tegelikult väga palju keelelisi roppusi, aga inimese primaarsed instinktid on küll lahti ja laiali võetud ning loodetavast nad on mõjusad," ütles Ojasoo.

Etendused toimuvad Eesti Draamateatri suures saalis.