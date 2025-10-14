Ülekanne lõppenud: kuidas tagada muusikute järelkasv?

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimub 14. oktoobril avalik arutelu "Muusikahariduse jätkusuutlikkus: kuidas tagada muusikute järelkasv?", mida on võimalik otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Kuidas läheb Eesti muusikaõppel? Kuidas toetada noori, et tagada professionaalsete muusikute järelkasv? Kui atraktiivne on muusiku elukutse? Arutelu keskendub muusikahariduse järelkasvu vähenemise põhjustele ja võimalikele lahendustele, kesk- ja kõrghariduse koostöövõimalustele ning muusiku elukutse väärtustamisele.

Vestlusringis osalevad:

Timo Steiner (Tallinna Muusika- ja Balletikooli juht);

Kadri Leivategija (Heino Elleri Muusikakooli direktor);

Piret Rips (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud, Tallinna Muusika- ja Balletikooli õpetaja, endine Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse aseesimees);

Henry-David Varema (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia loometegevuse ja välissuhete prorektor, Eesti Interpreetide Liidu juhatuse esimees);

Olari Elts (Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peadirigent ja kunstiline juht).

Arutelu juhib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja.