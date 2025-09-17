EMTA kontserdi- ja teatrimaja sügishooaeg kulmineerub Rein Rannapi uue lasteooperiga

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimaja uus hooaeg võtab fookusesse noored interpreedid ja Eesti heliloomingu. Hooaja lõpetab Rein Rannapi ja Leelo Tungla lasteooper "Metsalaulupidu".

Hooaja keskne sündmus on 14.–19. oktoobrini kestev akadeemia esindusfestival MÜRIAADfest, mille tähelepanu on Eesti heliloojatel. Sügishooaeg kulmineerub Rein Rannapi ja Leelo Tungla uhiuue lasteooperi "Metsalaulupidu" maailma esiettekandega.

"Alanud sügishooaeg pakub taas akadeemia üliõpilastele suurepäraseid ja mitmekülgseid võimalusi end publiku ees proovile panna. Ootame meie rohkearvulist publikut osa saama nii sündmustest meie majas kui ka väljaspool – rahvusvahelisel muusikapäeval pakume terve päeva jooksul eriilmelist programmi Viru Keskuses, oktoobri keskpaigas ootame kõiki akadeemiasse MÜRIAADfestile, seejärel Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaalkontsertidele ning aasta lõpus esietendub Rein Rannapi uus lasteooper "Metsalaulupidu"," sõnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema.

Rahvusvahelisel muusikapäeval muutub Viru Keskuse aatriumi kontserdisaaliks – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased toovad ostukeskusesse terve päeva kestva eriprogrammi. Üles astuvad noored pianistid, tšelloansambel, löökpilli- ja puhkpillimängijad, pärimus- ja jazzmuusikud, kaasaegsed etenduskunstnikud ja mitmed teised. Päeva juhib akadeemia vilistlane Johan Randvere.

14.–19. oktoobrini toimuva MÜRIAADfesti keskmes on Eesti heliloojad, kes tähistavad sel aastal juubelit või kelle sünnist möödub tähelepanuväärne number. Festival toob fookusesse seitse autorit: Artur Lemba 140, Eduard Tubin 120, Eino Tamberg 95, Veljo Tormis 95, Arvo Pärt 90, Lepo Sumera 75 ja Olav Ehala 75. Festivali raames etendub EMTA black box'is ka lavakunsti osakonna 32. lennu diplomilavastus "vahe aeg", mille lavastaja on Mart Koldits ja mis on valminud koostöös Von Krahli Teatriga. MÜRIAADfesti lõpetab EMTA sümfooniaorkestri pidulik lõppkontsert, kus dirigent Toomas Vavilovi juhatamisel kõlavad Artur Lemba klaverikontsert, solist Tiit Tomp, Eduard Tubina 3. sümfoonia ja Arvo Pärdi "Credo".

26. novembril algab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Eesti Keelpillimängijate Konkurss. 4. ja 5. detsembril toimuvad finaalkontserdid, kus parimad mängijad astuvad žürii ja publiku ees lavale koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga dirigent Arvo Volmeri juhatamisel.

Sügishooaeg kulmineerub 10. detsembril Rein Rannapi ja Leelo Tungla uue lasteooperi "Metsalaulupidu" esiettekandega akadeemia suures saalis. "Metsalaulupidu" on lugu oravast, kes otsustab metsarahvale korraldada unustamatu laulupeo. Ooperi aluseks on Palivere koolitüdruku Gerli Grau muinasjutt, mis võitis 2024. aastal Sten Roosi muinasjutuvõistluse. Helilooja Rein Rannapit inspireeris lugu sedavõrd, et tal tekkis idee luua uus ooper lastele. Libreto autor on lastekirjanik Leelo Tungal.

"Tegu on küll lasteooperiga, ent Leelo Tungla tekstides ja minu muusikas leidub vihjeid ja vimkasid, mis pakuvad äratundmisrõõmu ka lapsevanematele," sõnab helilooja Rein Rannap.

Lasteooperi laval on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lauluüliõpilased, koor ja väike orkester ning Tallinna Muusika- ja Balletikooli (MUBA) balletiõpilased. Lavastaja on Karl Laumets, muusikajuht ja dirigent Hirvo Surva. Etendused toimuvad 10.–19. detsembrini EMTA suures saalis, Vanemuise väikeses majas ja Paide Muusika- ja Teatrimajas.