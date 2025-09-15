Selgusid 2025. aasta muusikapreemiate nominendid
Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu kuulutasid välja muusikapreemiate nominendid. Laureaadid selguvad 1. oktoobril muusikapäeva galal.
Tänavu otsustasid helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu enne preemiasündmust esmakordselt kuulutada välja muusikapreemiate nominendid.
Muusikavaldkonda panustamise ja silmapaistva tegevuse eest esitati muusikapreemiatele arvukalt kandidaate, kellest sihtkapital valis välja 35 ja muusikanõukogu 7 nominenti – nende hulgas on muusikuid, heliloojaid, interpreete ning muusikaelu mõtestajaid ja edendajaid. Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital annab välja kümme aastapreemiat ja seitse tunnustuspreemiat. Eesti Muusikanõukogu tunnustab valdkonna parimaid kogu senise panuse eest kahe preemiaga.
"Helikunsti sihtkapitalil on suur rõõm tunnustada eesti muusikaelu tipptegijaid ning hea meel, et kandidaate esitati tänavu nii palju. Preemiaid on vähe, kuid ka nominatsioon on austusväärne tunnustus, mille taga on kolleegide ja publiku suur lugupidamine," ütles helikunsti sihtkapitali esimees Tiia Teder.
"Erilise pidulikkuse annab selle aasta muusikapreemiatele asjaolu, et rahvusvahelise muusikapäeva sünnist möödub 50 aastat ning muusikapreemiad antakse laureaatidele üle just 1. oktoobril. Meie väljapaistvate heliloojate ja muusikute austamine Kultuurkapitali ja Muusikanõukogu preemiatega kannab endas rahvusvahelise muusikapäeva missiooni väärtustada ja tähtsustada muusikuid ühiskonnas. Võime tunda tõelist uhkust preemiate nominentide, laureaatide ja meie muusikakultuuri üle," sõnas Muusikanõukogu president Ivari Ilja.
Helikunsti sihtkapitali preemiate nominendid
- Arne Mikk
- Aare-Paul Lattik
- Alisson Kruusmaa
- Duo Ruut – Ann-Lisett Rebane, Katariina Kivi
- Arvo Leibur
- Arvo Volmer
- Klaveriduo Kai Ratassepp ja Mati Mikalai
- Elis Hallik
- Evi Arujärv
- Helena Tulve
- Henry-David Varema
- Juliana Volož
- Kalev Kuljus
- Karis Trass
- Kaupo Kikkas
- "Eesti muusikalugu I" autorid – Kristel Pappel, Toomas Siitan, Anu Schaper, Anu Kõlar, Heidi Heinmaa, Tiiu Ernits, Aleksandra Dolgopolova
- Liisi Koikson
- Margus Pärtlas
- Maria Listra
- Mati Lukk
- Olev Muska
- Peeter Salmela
- Peeter Sarapuu
- Peeter Vähi
- Pille Lukin ja Guido Kangur
- Rein Rannap
- Keelpillikvartett M4GNET – Robert Traksmann, Katarina Maria Kits-Reimal, Mart Kuusma, Siluan Hirvoja
- Saale Fischer ja Villu Vihermäe
- Sander Mölder
- Taivo Niitvägi
- Toivo Tulev
- Tuulikki Bartosik
- Tõnu Kõrvits
- Vaiko Eplik
- Vambola Krigul
Eesti Muusikanõukogu preemiate nominendid
Interpretatsioonipreemia
- Mari Poll
- Monika-Evelin Liiv
- Olari Elts
- Rahvusooper Estonia orkester
Preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest
- Arne Mikk
- Jüri Kruus
- Margus Pärtlas
Muusikapreemiad antakse üle rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril Viimsi Artiumis.
