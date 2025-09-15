Selgusid 2025. aasta muusikapreemiate nominendid

Tänavu otsustasid helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu enne preemiasündmust esmakordselt kuulutada välja muusikapreemiate nominendid.

Muusikavaldkonda panustamise ja silmapaistva tegevuse eest esitati muusikapreemiatele arvukalt kandidaate, kellest sihtkapital valis välja 35 ja muusikanõukogu 7 nominenti – nende hulgas on muusikuid, heliloojaid, interpreete ning muusikaelu mõtestajaid ja edendajaid. Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital annab välja kümme aastapreemiat ja seitse tunnustuspreemiat. Eesti Muusikanõukogu tunnustab valdkonna parimaid kogu senise panuse eest kahe preemiaga.

"Helikunsti sihtkapitalil on suur rõõm tunnustada eesti muusikaelu tipptegijaid ning hea meel, et kandidaate esitati tänavu nii palju. Preemiaid on vähe, kuid ka nominatsioon on austusväärne tunnustus, mille taga on kolleegide ja publiku suur lugupidamine," ütles helikunsti sihtkapitali esimees Tiia Teder.

"Erilise pidulikkuse annab selle aasta muusikapreemiatele asjaolu, et rahvusvahelise muusikapäeva sünnist möödub 50 aastat ning muusikapreemiad antakse laureaatidele üle just 1. oktoobril. Meie väljapaistvate heliloojate ja muusikute austamine Kultuurkapitali ja Muusikanõukogu preemiatega kannab endas rahvusvahelise muusikapäeva missiooni väärtustada ja tähtsustada muusikuid ühiskonnas. Võime tunda tõelist uhkust preemiate nominentide, laureaatide ja meie muusikakultuuri üle," sõnas Muusikanõukogu president Ivari Ilja.

Helikunsti sihtkapitali preemiate nominendid

Arne Mikk

Aare-Paul Lattik

Alisson Kruusmaa

Duo Ruut – Ann-Lisett Rebane, Katariina Kivi

Arvo Leibur

Arvo Volmer

Klaveriduo Kai Ratassepp ja Mati Mikalai

Elis Hallik

Evi Arujärv

Helena Tulve

Henry-David Varema

Juliana Volož

Kalev Kuljus

Karis Trass

Kaupo Kikkas

"Eesti muusikalugu I" autorid – Kristel Pappel, Toomas Siitan, Anu Schaper, Anu Kõlar, Heidi Heinmaa, Tiiu Ernits, Aleksandra Dolgopolova

Liisi Koikson

Margus Pärtlas

Maria Listra

Mati Lukk

Olev Muska

Peeter Salmela

Peeter Sarapuu

Peeter Vähi

Pille Lukin ja Guido Kangur

Rein Rannap

Keelpillikvartett M4GNET – Robert Traksmann, Katarina Maria Kits-Reimal, Mart Kuusma, Siluan Hirvoja

Saale Fischer ja Villu Vihermäe

Sander Mölder

Taivo Niitvägi

Toivo Tulev

Tuulikki Bartosik

Tõnu Kõrvits

Vaiko Eplik

Vambola Krigul

Eesti Muusikanõukogu preemiate nominendid

Interpretatsioonipreemia

Mari Poll

Monika-Evelin Liiv

Olari Elts

Rahvusooper Estonia orkester

Preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest

Arne Mikk

Jüri Kruus

Margus Pärtlas

Muusikapreemiad antakse üle rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril Viimsi Artiumis.