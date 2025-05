Noortebänd Luminestents: žanreid üldistavaid konkurse ja noortefestivale võiks rohkem olla

1. juunil esineb Tallinna laste jazzifestivalil Kräsh noortebänd Luminestents, kes esitavad eesti indie- ja popmuusika paremikku, kuid valmistuvad ka oma muusikat välja andma. Bändi sõnul on Eestis noore alustava bändina võimalusi küll, kuid žanriteüleseid konkursse võiks olla rohkem.

Kuidas Luminestents kokku tuli ja sellise nime sai?

Luminestents tuli 2023 aasta sügisel kokku meie bändi Hiiu Kooli õpilastest –Mirtelist, Tristanist ja Rosannast –kuna pidime enda kooli muusikapäeval etteaste tegema. Paar kuud hiljem tekkis võimalus uuesti esineda, aga seekord võttis Mirtel kampa ka enda endised klassikaaslased MUBA-st. Nii meie äge kamp kokku saigi!

Pidime tolle esinemise jaoks leidma endale nime. Bändi laulja surfas nime otsides netis ning leidis sõna luminestsents, mis muidu tähendab elekrtomagnetetilist kiirgust. Üsna ruttu kadus meie nimest üks s-täht ära kuna sotsiaalmeediat tehes tuli kirjaviga sisse ning nii jäi nimeks Luminestents. Ongi suupärasem :)

Teie repertuaarist leiab hetkel nii legendaarsed eesti indie- kui ka popmuusikud, aga valmimas on teie esimene singel – kellest kõige rohkem inspiratsiooni leiate, millist originaalmuusikat võib teilt oodata?

Enim inspiratsiooni saame bändidest nagu Arg Part, Angus ja Måneskin. Meilt võib oodata indie, rock ja funk stiilis muusikat

Kuidas on Eestis olla noor ja alustav bänd? Kas tunnete, et bändina on võimalusi end siin proovile panna ja tõestada?

Võimalusi on, aga võiks olla kindlasti rohkem. Kõige rohkem on võimalus noortel muusikutel ennast tõestada pärimusmuusika skeenes. Žanreid üldistavaid konkursse ja noortefestivale võiks olla rohkem.

Aina enam räägitakse sellest, et muusikas loeb lisaks loomingule ka see, kuidas bänd end pildis hoiab ja turundab. Kui oluliseks teie seda mõtet peate?

Väga oluliseks. Enamuse enda esinemistest saame just sotsiaalmeedias enda tegemisi jagades ja reklaamides.

Millistest uutest väljakutsetest ja tegudest bändiga unistate?

Kui suurelt unistada, siis kunagi võiks enda tuuri ära teha!

Mida võib Kräshil teie kontserdilt oodata?

Palju ägedat ja mõnusat muusikat! Mõnda vinget trikki ning meiega toreda aja veetmist!