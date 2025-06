Noortebänd Lamuko: tänapäeval ei pruugi ainult heast muusikast piisata

1. juunil esineb Tallinna laste jazz'i-festivalil Kräsh jazz-pop ansambel Lamuko, mis võitis möödunud kevadel ETV+ saate "Rahvas laulab". Noortebänd tõdes, et kuigi muusikalooming on nende jaoks alati esikohal, tuleb tänapäeval end ka muudmoodi nähtavaks teha.

Olete koos muusikat teinud juba neli aastat. Kuidas te kokku tulite?



Saime kokku 2021. aastal, kui meil olid ansamblitunnid Lasnamäe muusikakoolis. Seal arenes märkimisväärselt meie huvi esineda ansamblina ja umbes poole aasta pärast otsustasimegi bändina kokku tulla.

Esinete tihti ja esitate põhiliselt kavereid, millist muusikat teie repertuaarist leiab?



Meie esitame enamasti pop-jazz muusikat, kuid mõnikord leidub meie repertuaarist ka rokk-muusikat.

Möödunud kevadel võitsite ETV+ saate "Rahvas laulab" neljanda hooaja. Mida see kogemus teile andis ja mida selline tunnustus teile tähendab?



Telesaate võit on seni meie bändi suurim saavutus. See oli väga hea telesaates esinemise ja saatesalvestuse kogemus. Meie eesmärk oli igas saates ja mingil määral ka igas laulus vaatajaid üllatada – see oli meile suur väljakutse! Lisaks saime tuttavaks paljude uute artistide ja korraldajatega, tänu kellele saime esineda nii suurkontsertidel kui ka uuesti televisioonis.

Kuidas on Eestis olla noor ja alustav muusik/bänd? Kas tunnete, et bändina on võimalusi end siin proovile panna ja tõestada?



See on väga lahe, et Eestis korraldatakse üsna palju häid konkursse ning kontserte, kus noored muusikud saavad osaleda ja esinemisekogemust saada.

Aina enam räägitakse sellest, et muusikas loeb lisaks loomingule ka see, kuidas bänd end pildis hoiab ja turundab. Kui oluliseks teie seda mõtet peate?



Meile on looming alati esikohal, samas oleme aru saanud, et tänapäeval ei pruugi ainult heast muusikast piisata, nii et püüame ka sotsiaalmeedias rohkem nähtavad olla. Ning võimalusel võtame hea meelega vastu kutseid osaleda heategevuskontsertidel.

Millistest uutest väljakutsetest ja tegudest bändiga unistate?



Kindlasti tahame juba lähitulevikus katsetada uusi žanre ning luua oma originaalloomingut. Selle eesmärgiga loodame järgmisel aastal esineda nii Tallinn Music Week festivalil kui ka rahvusvahelistel lavadel.

Mida võib Kräshil teie kontserdilt oodata?

Kvaliteetset ja energilist muusikat ning palju nautimist!