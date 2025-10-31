X!

Esmakordselt toimuval Riga Music Weekil astuvad üles ka mitmed Eesti artistid

Muusika
Alonette
Alonette Autor/allikas: Hannes Wolf / Music Estonia
Muusika

5.–6. novembril toimub Läti pealinnas Riias esimest korda rahvusvaheline uue muusika festival ja muusikatööstuse konverents Riga Music Week. Tallinn Music Week korraldab festivalil ka esitlusõhtut, kus esinevad TMW lemmikud kõigist kolmest Balti riigist, kogu festivali kavast leiab aga rohkem Eesti esinejaid.

TMW õhtu klubis Ezītis Miglās algab neljapäeval, 6. novembril TMW vastuvõtuga rahvusvahelistele muusikatööstuse esindajatele ja meediale. Järgnevad kontserdid kolmelt eriliselt Baltimaa artistilt, kes on viimaste aastate TMW festivalidel silma paistnud: Eestist Alonette, Lätist Elizabete Balčus ja Leedust avangardroki grupp Plié.

Kahe õhtu jooksul esineb RMW festivalil üle 50 artisti, nende seas lisaks Alonette'ile teised eestlased Mariin k., NOËP, Alika, Erki Pärnoja, Oopus ja Andreas.

RMW asutaja ja Music Latvia tegevjuhi Agnese Cimuška-Rekke sõnul on järgmisel nädalal alustava festivali eesmärgiks luua uus piirkondlik muusikatööstuse ja -huviliste sihtpunkt. "Soovime, et meie festivalil hakkavad sarnaselt TMWile kohtuma Läti ja kogu Baltikumi artistid ning muusikavaldkonna professionaalid kolleegidega üle Euroopa ja kaugemalt."

TMW asutaja ja juht Helen Sildna rõõmustab Riga Music Weeki sünni üle. "Meil on selle üle ülimalt hea meel, See on kinnitus, et TMW formaat töötab, et sellest saab kasu nii kohalik muusikaskeene kui ka publik ning et sellest võetakse eeskuju. Lisaks loodame, et RMW aitab meil avastada aina rohkem põnevat Läti muusikat. Oleme alati uskunud, et tihedamast Baltikumi ja Põhjamaade koostööst võidab kogu meie regioon ja oleme selle poole kindlate sammudega teel."

Riia Tallinna tänava kvartali (Tallinas ielas kvartāls) loomelinnakus toimuva RMW muusikaprogrammi esitlusõhtute kuraatorite seas on lisaks TMW-le Läti organisatsioonid ja  ettevõtted nagu Love You Records, Summer Sound Festival, Bobe.me, Sofar Sounds Riga jt. Üritus toob kokku rahvusvahelised muusikavaldkonna profid, nende seas Lisa Nasta (Glastonbury), Mark Bona (Sziget Festival), Robert Meijerink (ESNS), Fruzsina Szép (Lollapalooza Berlin; Superbloom), Martin Schuhmacher (Nettwerk Europe), Darek Mazzone (KEXP) jt.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:19

Galerii: EKA grupinäitus süüvib kasvamise, lagunemise ja uuenemise tsüklitesse

13:46

Uue muusika reede: Boipepperoni, Meelik, Karl Killing, Villemdrillem jt

11:52

Esmakordselt toimuval Riga Music Weekil astuvad üles ka mitmed Eesti artistid

11:35

Filmisaade "PÖFFi kaheksa ja pool" avab ukse kinokunsti homsesse päeva

11:34

Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

10:54

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

10:06

Eesti keeles ilmus Claire Keegani kogumik "Kolmas tuli. Nii viimasel minutil"

08:25

Ansambel Meelik avaldas debüütalbumi "[Tööpealkiri]"

07:58

Karl Killing ja Villemdrillem avaldasid ühise EP "Kui tln juba magab"

07:47

Mingo Rajandi esitleb Jazzkaarel uut teost "Lady Sapiens"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.10

Suri lavastaja ja stsenarist Valentin Kuik

29.10

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

30.10

Georg Otsa tütar pani mälestused isast raamatukaante vahele

10:54

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

28.10

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

30.10

Sõpruses meenutatakse hingedepäeval tänavu lahkunute loomingut

30.10

Uusberg: viimased viis aastat on linnateatri kollektiivi palju vapramaks teinud

11:34

Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

28.10

Plaadifirma Viis andis välja nullindate punkansambli Plixid muusika

30.10

"Plekktrummi" külaline on Jaan Aru

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo