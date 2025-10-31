Esmakordselt toimuval Riga Music Weekil astuvad üles ka mitmed Eesti artistid

5.–6. novembril toimub Läti pealinnas Riias esimest korda rahvusvaheline uue muusika festival ja muusikatööstuse konverents Riga Music Week. Tallinn Music Week korraldab festivalil ka esitlusõhtut, kus esinevad TMW lemmikud kõigist kolmest Balti riigist, kogu festivali kavast leiab aga rohkem Eesti esinejaid.

TMW õhtu klubis Ezītis Miglās algab neljapäeval, 6. novembril TMW vastuvõtuga rahvusvahelistele muusikatööstuse esindajatele ja meediale. Järgnevad kontserdid kolmelt eriliselt Baltimaa artistilt, kes on viimaste aastate TMW festivalidel silma paistnud: Eestist Alonette, Lätist Elizabete Balčus ja Leedust avangardroki grupp Plié.

Kahe õhtu jooksul esineb RMW festivalil üle 50 artisti, nende seas lisaks Alonette'ile teised eestlased Mariin k., NOËP, Alika, Erki Pärnoja, Oopus ja Andreas.

RMW asutaja ja Music Latvia tegevjuhi Agnese Cimuška-Rekke sõnul on järgmisel nädalal alustava festivali eesmärgiks luua uus piirkondlik muusikatööstuse ja -huviliste sihtpunkt. "Soovime, et meie festivalil hakkavad sarnaselt TMWile kohtuma Läti ja kogu Baltikumi artistid ning muusikavaldkonna professionaalid kolleegidega üle Euroopa ja kaugemalt."

TMW asutaja ja juht Helen Sildna rõõmustab Riga Music Weeki sünni üle. "Meil on selle üle ülimalt hea meel, See on kinnitus, et TMW formaat töötab, et sellest saab kasu nii kohalik muusikaskeene kui ka publik ning et sellest võetakse eeskuju. Lisaks loodame, et RMW aitab meil avastada aina rohkem põnevat Läti muusikat. Oleme alati uskunud, et tihedamast Baltikumi ja Põhjamaade koostööst võidab kogu meie regioon ja oleme selle poole kindlate sammudega teel."

Riia Tallinna tänava kvartali (Tallinas ielas kvartāls) loomelinnakus toimuva RMW muusikaprogrammi esitlusõhtute kuraatorite seas on lisaks TMW-le Läti organisatsioonid ja ettevõtted nagu Love You Records, Summer Sound Festival, Bobe.me, Sofar Sounds Riga jt. Üritus toob kokku rahvusvahelised muusikavaldkonna profid, nende seas Lisa Nasta (Glastonbury), Mark Bona (Sziget Festival), Robert Meijerink (ESNS), Fruzsina Szép (Lollapalooza Berlin; Superbloom), Martin Schuhmacher (Nettwerk Europe), Darek Mazzone (KEXP) jt.