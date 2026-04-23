Seattle'is tegutsevas KEXP raadiojaamas kõlab pidevalt ka Eesti muusika

Seattle'is tegutsev KEXP raadiojaam on aastakümneid toonud kuulajateni uut ja avastamata muusikat üle maailma. Viimasel aastatel on sealseid DJ'sid köitnud ka Eesti artistid.

KEXP raadios Seattle'is ei mängita muusikat lihtsalt maha, vaid seda avastatakse, jagatakse ning vahel viiakse kuulajaid lausa tuhandete kilomeetrite kaugusele. Väikesest ülikooliraadiost on saanud midagi, mida tuntakse üle kogu maailma.

Muusikute seas kõrgelt hinnatud raadiojaama eesmärk on tuua kuulajateni ehtsad ja omanäolised lood. Aastakümnete jooksul on siin tutvustatud artiste, kellest laiem publik polnud veel midagi kuulnud. "Kui tuua mõni nimi, siis esimene on muidugi Nirvana, siis Fleet Foxes, Macklemore ja paljud teised, kellest said suured staarid," selgitas KEXP raadios töötav Darek Mazzone.

1990ndatel sai Seattle'ist muusikamaailma epitsenter. Siin sündis liikumine, mis vallutas kogu maailma ning sellised bändid nagu Nirvana kasvasid välja koostööd väärtustavast skeenest. "Muusikud jagasid omavahel instrumente ja prooviruume, käidi üksteise kontsertidel. Keegi ei oodanud, et see nii suureks kasvab, aga see vallutas kogu maailma ja sellest räägitakse siiani," mainis Mazzone.

Praegu on linn aga hoopis teistsugune: tehnoloogiakeskus, rahvusvahelisem ja mitmekesisem kui kunagi varem. "Seattle on praegu väga põnevas muutumises. Mul on suur huvi näha, mis siin viie aasta pärast toimub, sest midagi uut on tekkimas ja sellel on selgelt rahvusvaheline mõõde," selgitas Darek Mazzone.

Mõnikord viib muusikaotsing ootamatutesse paikadesse, näiteks Eestisse. Rahvamuusikast inspireeritud duodest kuni eksperimentaalsete artistideni: Eesti muusika on leidnud tee siia ning kõnetab ka ühist keelt jagamata. KEXP eetris on kõlanud näiteks Puuluup, Trad.Attack!, Mari Kalkun ja Duo Ruut. "Eesti muusika on huvitav segu traditsioonist ja samas täiesti uuest vaatenurgast. Ma ei räägi eesti keelt, aga selles muusikas on midagi, mis tõesti avab südame."

Mazzone on juba toonud Eesti artiste Seattle'isse esinema, kuid tema siht on veelgi suurem: luua tugev ja püsiv muusikaline sild Eesti ja Seattle'i vahel.