Seattle'is tegutsevas KEXP raadiojaamas kõlab pidevalt ka Eesti muusika

Seattle'is tegutsev KEXP raadiojaam on aastakümneid toonud kuulajateni uut ja avastamata muusikat üle maailma. Viimasel aastatel on sealseid DJ'sid köitnud ka Eesti artistid.

KEXP raadios Seattle'is ei mängita muusikat lihtsalt maha, vaid seda avastatakse, jagatakse ning vahel viiakse kuulajaid lausa tuhandete kilomeetrite kaugusele. Väikesest ülikooliraadiost on saanud midagi, mida tuntakse üle kogu maailma.

Muusikute seas kõrgelt hinnatud raadiojaama eesmärk on tuua kuulajateni ehtsad ja omanäolised lood. Aastakümnete jooksul on siin tutvustatud artiste, kellest laiem publik polnud veel midagi kuulnud. "Kui tuua mõni nimi, siis esimene on muidugi Nirvana, siis Fleet Foxes, Macklemore ja paljud teised, kellest said suured staarid," selgitas KEXP raadios töötav Darek Mazzone.

1990ndatel sai Seattle'ist muusikamaailma epitsenter. Siin sündis liikumine, mis vallutas kogu maailma ning sellised bändid nagu Nirvana kasvasid välja koostööd väärtustavast skeenest. "Muusikud jagasid omavahel instrumente ja prooviruume, käidi üksteise kontsertidel. Keegi ei oodanud, et see nii suureks kasvab, aga see vallutas kogu maailma ja sellest räägitakse siiani," mainis Mazzone.

Praegu on linn aga hoopis teistsugune: tehnoloogiakeskus, rahvusvahelisem ja mitmekesisem kui kunagi varem. "Seattle on praegu väga põnevas muutumises. Mul on suur huvi näha, mis siin viie aasta pärast toimub, sest midagi uut on tekkimas ja sellel on selgelt rahvusvaheline mõõde," selgitas Darek Mazzone.

Mõnikord viib muusikaotsing ootamatutesse paikadesse, näiteks Eestisse. Rahvamuusikast inspireeritud duodest kuni eksperimentaalsete artistideni: Eesti muusika on leidnud tee siia ning kõnetab ka ühist keelt jagamata. KEXP eetris on kõlanud näiteks Puuluup, Trad.Attack!, Mari Kalkun ja Duo Ruut. "Eesti muusika on huvitav segu traditsioonist ja samas täiesti uuest vaatenurgast. Ma ei räägi eesti keelt, aga selles muusikas on midagi, mis tõesti avab südame."

Mazzone on juba toonud Eesti artiste Seattle'isse esinema, kuid tema siht on veelgi suurem: luua tugev ja püsiv muusikaline sild Eesti ja Seattle'i vahel.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

"Psühho"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Maiken: igaüks võib õppida laulma

19:00

Seattle'is tegutsevas KEXP raadiojaamas kõlab pidevalt ka Eesti muusika

18:54

Markus H. Ilves lavastusest "Orvud": seal pole otseselt õiget ega valet

17:28

Eestlaste koomiksiraamat valiti maailma 100 silmapaistvama pildiraamatu hulka

13:33

VHK keelpilliorkester ja Monika Evelin Liiv kannavad ette Rasmus Puuri uudisteose

13:23

Ulmekirjanik Manfred Kalmsten avaldas oma debüütromaani "Susikiuste"

13:12

Eesti Kontserdi sügishooajal saab kuulda nii Maarja Nuudi kui Sven Grünbergi loomingut

13:06

Jõhvis alustab koos PÖFF-iga tegevust filmikool

13:02

Stencibility avalikustas tänavuse festivali programmi ja kunstnikud

12:56

Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat on Anti Saar

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

22.04

T1 keskuses suleti Cinamon kino

21.04

Pärt Uusberg: mõtlesin paar kuud proovida ainult helilooja elu

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

30.03

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

22.04

Stalkeri käik valiti Euroopa Filmiakadeemia oluliste paikade nimistusse

17:28

Eestlaste koomiksiraamat valiti maailma 100 silmapaistvama pildiraamatu hulka

21.04

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

22.04

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

