Duo Ruut jõudis USA raadiojaama KEXP kuulajate ette

"On olnud erakordselt äge aasta ning on tõeline rõõm, et ka 2023 saab mõnusa stardipaugu", kinnitasid artistid ja lisasid, et nad on selle võimaluse eest südamest tänulikud.

Duo Ruut esines möödunud aastal lisaks kodumaale Saksamaal, Austrias, Belgias, Soomes, Rootsis, Itaalias, Hispaanias, Portugalis, Makedoonias, Prantsusmaal ja Leedus. Samuti astus Duo Ruut külalisesinejana üles Jose Gonzáleze kontserdil.

20. jaanuaril astub Duo Ruut üles ka festivalil Eurosonic Noorderslag, mis on Euroopa üks suurimaid esitlusfestivale.