Duo Ruut: esitlusfestivali põhiline eesmärk on kontaktide loomine

Duo Ruut esineb Euroopa ühel suurimal esitlusfestivalil Eurosonic Noorderslag, mis toimub sel nädalal kolmapäevast laupäevani Hollandis, Groningenis. Duo Ruudu liige Ann-lisett Rebane tõdes, et festivali eesmärk on pigem kontaktide loomine, kui kohaliku publiku poolehoiu võitmine.

"Eurosonic on festival, kus kõik professionaalid kokku saavad," sõnas Ann-Lisett Rebane. "See on meie jaoks väga hea võimalus näidata, mida me teeme."

Tavaliselt saavad artistid ühe korra võimaluse Eurosonicul esineda. Duo Ruudu astub üles aga juba teist aastat järjest. "See on viimased kaks aastat toimunud virtuaalsel kujul," rääkis Rebane. "Eelmisel aastal osalesime oma videokontserdiga, millest oli ka päris palju tolku, meid nähti seal, aga nüüd saime uue võimaluse."

"See on esitlusfestival, mis tähendab, et sinna tulevad kokku tõusvad tähed, või lootusandvamad artistid üle Euroopa, ja lisaks tuleb kokku kogu muusikavaldkond: plaadifirmad, agentuurid, meedia, kirjastajad. Ehk see on koht, kus ennast näidata. Selliseid esitlusfestivale toimub palju, aga see on Euroopas kõige suurem ja mõnes mõttes kõige olulisem," selgitas Music Estonia programmide juht Marii Reimann.

"Esitlusfestivali põhiline eesmärk ongi kontaktide loomine. Mitte nii väga kohaliku publiku poolehoiu võitmine. Artisti jaoks tähendab see teistsugust kontserdiformaati," tõdes Rebane. "Inimesed käivad kogu aeg saalist sisse-välja," viitas ta, et võib juhtuda, et kuulaja tuleb 20 sekundiga ära võluda.

Kokku esindab Eestit Eurosonic Noorderslag festivalil tänavu neli artisti. Lisaks Duo Ruudule esinevad festivalil veel popartist Ivi, folgiuuendajad Oopus ning elektroonikaduo Vera Vice. Osalejate jaoks tähendab esitlusfestival pingelist tööd – konkurents on suur ja palju kontserte toimub korraga.

Eurosonis Noorderslag toimub juba 37. korda. Eesti muusikatööstus osaleb festivalil tänavu 40-liikmelise delegatsiooniga, kuhu kuuluvad artistide esindajad, agentuurid, muusikakirjastajad, Music Estonia ja Tallinn Music Week esindajad ning Raadio 2.