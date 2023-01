Helen Sildna: TMW tunnustati Euroopa kolme olulisema talendifestivali hulka

Sildna selgitas, et Eurosonicul esmakordselt esitletud Euroopa muusikakonverentside ja -festivalide föderatsiooni kuuluvad kuus organisatsiooni ning nende hulgas ka Tallinn Music Week. "See tõukus veidi sellest, et koroona-ajal saime kõike aru, kui väga meil on vaja koostööd teha, kuna muusikatööstus sai tugevalt pihta ning oli tunne, et uued keerulised ajad vajavad uusi kiireid lahendusi."

"Mõnes mõttes paneb see algatus ka Eesti teistmoodi kaardile, sest kui me oleme kogu aeg PÖFF-i üle uhked, et see A-klassi festival, siis nüüd on meil selline huvitav olukord ka, kus meie Tallinn Music Week on Euroopa poolt tunnustatud kolme olulisema talendifestivali seas," sõnas ta ja tõi välja, et lisaks TMW-le on need festivalid Reeperbahn ja Eurosonic.

Helen Sildna kinnitas, et järgmise nelja aasta jooksul hakkab nende festivalide vahel toimuma tihe üle-euroopaline suhtlus. "Ma usun, et see toob Eestisse ja Tallinnasse hästi palju rahvusvahelist seltskonda juurde ning sellest võidavad nii meie muusikud kui ka muusikaringkond laiemalt."

"Ühest hetkest me hakkasime tajuma, et Euroopa kinol hakkas eriti hästi minema ja taustalugu on tegelikult selline, et pärast Teist maailmasõda otsustati, et Euroopa lood peavad olema ülemaailmselt kuulsamad ning Euroopa poliitiline tahe oli see, et paneme filmitööstusesse suuremad ressursid sisse, et Euroopa film suudaks võistelda Hollywoodiga," mainis ta ja lisas, et nelja aasta jooksul tahetakse jõuda selleni, et muusikale tuleks Euroopas samasugune tugi taha. "See oleks kõige võimsam asi, mis suures pildis saab juhtuda."

"Juba maikuus Tallinn Music Weekile tulevad Euroopa Komisjoni otsustajad ja poliitika kujundajad, tulevad delegaadid ja festivalikorraldajad, tuleb rohkem Euroopa artiste, sest ikka juhtub nii, et kõik tahavad olla seal, kus on kohal ka teised inimesed ja artistid," ütles Sildna.