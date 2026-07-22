Euroopa juhtival esitlusfestivalil Reeperbahn toimub kolmandat korda Eesti esitlusõhtu

Music Estonia projektijuhi Greete Paršini sõnul on eelseisev üritus kui läbilõige meie muusikamaastiku julgest mitmekesisusest. "Esitlusõhtu Estonishing võimaldab näidata, et meie muusika ei ole määratletav ühe žanri või kõlaga. Meie artistid on omanäolised, julged ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ning Reeperbahni festival on ideaalne koht nende tutvustamiseks."

Eesti esitlusõhtul kohtuvad Puuluubi üle ilma lavadel testitud "zombifolk", oma skeene vägevatega tuuritanud Intrepidi brutaalne death metal, The Boondocksi üha avarduva kõlapildiga indie-rock, Yasmyni neo-soul'i ja RnB sulam ning Boipepperoni ühtaegu melanhoolne ja ninakas elektrooniline popp. Tegu on Eesti muusika seni kõige suurema ja mitmekesisema esindatusega Reeperbahni festivalil.

Kolm neist – Boipepperoni, Intrepid ja The Boondocks tegutsevad plaadimärgi Kurvad uudised all. Plaadimärgi üks asutajaid Eric Kammiste ütles ERR-ile, et sellisel suurel festivalil on edu kasvõi see, kui tekiks kasvõi üks kontakt, kellega edaspidi asju ajada.

Death metal'it mängival Intrepidil on oma austajad ka välismaal, indie-bändi The Boondocksi sooviks Kammiste haakida mõne teise bändi Euroopa tuurile, Boipepperonit saab aga tutvustada mitte ainult kui muusikut vaid ka kui andekat produtsenti.

"Tema on see, keda me oleme üritanud igale poole saada. Sel suvel ja sügisel kasvavad esimesed õiekesed. Koos Qslapiga on ta ametliku järelpeo tähtsuselt teine artist, see on väike töövõit. Ka Reeperbahn on töövõit, huvi tuli lisaks Music Estoniale ka Reeperbahni festivali enda poolt, nii et järelikult midagi seal on. Loodan et kui Frederik (Mustonen, toim.) ise viitsib võrgustuda, oleks võimalus Euroopas ja kaugemalgi oma muusikat ja repertuaari esitleda," rääkis Kammiste.

"Ja eks Reeperbahn ongi koht, kus tuleb kohtuda, rääkida, rääkida võimalike agentidega ja veel kord rääkida, sest see üks esinemine ei tähenda veel midagi. See, mida me püüdma läheme, on mingi edasine pidepunkt. Ssinemine Reeperbahnil on mingil määral hea näide sellest, kus artist omadega praegu on ja kui hästi ta suudab oma kunsti või repertuaari edasi anda publikule, aga teistpidi on sealne ülesastumine võimalus, et seda panebki tähele mõni uus agent, promootor, sest seal käib ka erinevate festivalide, kasvõi Eurosonicu esindajaid," lisas ta ning märkis, et Reeperbahn on hea hüppelaud suuremale Euroopa turule, mida on tõestanud näiteks ka Night Tapesi edu.

Yasmyn ja tema mänedžer Mihkel Sirelpuu sihivad samuti suuremat auditooriumi. "Oleme esimesi samme võtmas ja jõudnud arusaamale, et Eestis jõuab ingliskeelse muusikaga täpselt nii kaugele, kui me jõudnud oleme. Aga eesmärk on välja pääseda ja alustada Reeperbahnilt. Minna sinna, leida sealt võimalused, kuidas liikuda teistele turgudele," rääkis Sirelpuu ja lisas, et eeskätt on soov pääseda Inglismaa turule.

"Eestis jääb turg väikseks. Kui meil on 1,3 miljonit inimest ja muusikastiile kes teab kui palju, siis ühe muusikastiili peale jagunebki kaheksa fänni. Eelmisel aastal olin ma Saudi Araabias, seal sai jagatud materjale, aga paljuski on edu saavutamine ka õnnemäng. Loeb see, et inimene, kellele tahad oma artisti tutvustada, näeks ka elavat esitust ja tutvuks artistiga. Tal peaks tekkima mingi suhestumine, soov teha rohkemat kui üks meil välja saata," tõdes Sirelpuu.

"Saab ka seda teed minna, et maksta mõnele agentuurile tohutu summa, aga see võib piirduda mainimisega mõnes blogis, kirjutisega kusagil lehes, mida võib-olla väga paljud ei loe. Pigem kutsuda võimalikult palju delegaate kuulama, Eestiga tutvuma, aga lõplikud kokkulepped peab baari ääres tegema," ütles ta.

Mullu ilmus Yasmynil ka uus album "Intuition", mille materjali ta Reeperbahnil Estonishing esitlusõhtul ka tutvustab. Ta on esinenud ka suurimal esitlusfestivalil Eurosonic, kuid toona tehtud kokkulepetele tõmbas kriipsu peale koroonapandeemia.

"Viimasel ajal ongi olnud Eestist raske leida seda tunnet, et ma ei ole lukus ja seepärast katsetangi erinevate žanrite ning visuaalsete väljenditega. Välismaale saamise plaan on olnud väga pikalt pausil. ÜK turg on mind väga palju kutsunud, see on Eesti lähedal ja viimastel aastatel on hakanud sealt jälle rohkem hakanud tuleb nais RnB-artiste nagu Sasha Keable, Kwn jt. Vahepeal tuli neid rohkem USA-st, siis vaatasime ka rohkem USA poole," sõnas Yasmyn.

Hamburgis tänavu 21. korda toimuv Reeperbahn Festival on üks staažikamaid ja mõjukamaid uue muusika esitlusfestivale ning suurim omataoline klubifestival ja muusikatööstuse konverents Euroopas. "Estonishing" programmi eelmised esinejad on olnud 2025. aastal Duo Ruut, Alonette, Mariin k. ja Pridian ning debüütaastal 2024 Night Tapes, Ajukaja & Mart Avi, Manna ja Rita Ray. Varem on eestlastest Reeperbahnil esinenud teiste seas Tommy Cash, Holy Motors ja Maarja Nuut.

Aegade jooksul on seal rahvusvahelise läbimurdeni jõudnud näiteks USA bänd Bon Iver, britid Ed Sheeran ja Lewis Capaldi, Sigrid ja Aurora Norrast, Alyona Alyona Ukrainast jpt.