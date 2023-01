TMW konverents uurib tänavu nii koosloomet kui ka lokaalse ja globaalse ühenduslülisid

Konverentsil käsitletavate teemade seas on inimese ja tehisintellekti koostöö võimalused, digimaailma uued navigatsioonivõtted ning kuraatorite tõusev roll valdkonna kujundamisel. Arutletakse raadio- ja muusikahariduse tuleviku üle ning otsitakse uusi lahendusi rahvusvahelisele tuuritamisele energiahindade hüppelise tõusu ja pandeemia järelmõjude tingimustes. '

Eritähelepanu pööratakse globaalsete trendide lokaalsetele tõlgendustele ning tutvustatakse rahvusvahelisele muusikatööstusele Baltikumi, Poola ja Ukraina turge. Luubi alla võetakse salvestus- ja produktsioonistuudiod kui ühisloome keskused ning praktilised strateegiad, mis toetavad muusikatööstuse jätkusuutlikkust – vaimsest tervisest keskkonnateadliku tootmise ja tarbimiseni.

Konverentsi raames toimub ka Euroopa Komisjoni raamprogrammi Music Moves Europe muusikasektori algatuste teemaline ettekanne ja vestlusring, mis on osa 4-aastasest Euroopa Komisjoni dialoogist muusikavaldkonnaga, parandamaks valdkonna arenguvõimalusi.

"Euroopa Komisjon on otsustanud oluliselt tihendada koostööd muusikavaldkonnaga," kommenteeris TMW asutaja ja juht Helen Sildna. "Järgneva nelja aasta jooksul toimuvad Euroopa juhtivatel muusikatööstuse konverentsidel kureeritud arutelud ja kohtumised. Meil on eriti hea meel, et see fookusprogramm saab alguse just TMW-lt UNESCO muusikalinnas Tallinnas. Eesti muusikasektorile on tähelepanuväärne võimalus teha meie regiooni hääl kuuldavaks ning juhtida ka rahvusvahelist diskussiooni valdkonna arengust."

TMW konverentsiprogrammi juht Indrek Migur lisas, et kultuuri- ja muusikavaldkonda raputanud kriisid on tasapisi taandumas, pilvede tagant on välja ilmumas aga nii põnevad innovatsioonid, seninägemata võimalused kui ka uudsed ohud. "Kas tehnoloogilised arengud on abiks jätkusuutliku valdkonna arendamisel või tekib sellega seoses risk jätta varju inimlikust eksimusest tekkiv ilu? TMW tänavune konverents uuribki lähemalt, milleks võiks olla suuteline koostööle orienteeritud, kokkuhoidev ja digitaalseid lahendusi leidlikult oma kasuks tööle panev muusikatööstus."

Koostöös Eesti muusika arenduskontori Music Estoniaga valmiv programm avalikustatakse järk-järgult veebruarist aprillini.