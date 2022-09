Südaööl kukub algatuse Keychange avalduste esitamise tähtaeg

Keychange pakub Euroopa ja Kanada naissoost ja soovähemuste esindajatest muusikutele ning muusikavaldkonna spetsialistidele rahvusvahelisi esinemisi, koolitusi ja koostöövõimalusi 13 tuntud festivalil ja konverentsil ning võrgustiku kohtumistel.

Keychange 2023 programmi valitakse veebikeskkonnas keychange.eu esitatud avalduste seast 74 uuenduslikku, omaloomingut esitavat artisti ning muusikavaldkonna edendajat. Eestist pääseb programmi kolm artisti ja kolme muusikatööstuse spetsialisti.

Keychange 2022 programmis osalesid Eestist laulja-laulukirjutaja Anett, elektroonikaduo Vera Vice, akordionist ja helilooja Tuulikki Bartosik, folktroonika grupp OOPUS, turundusspetsialist ja mänedžer Britt Randma, Tier Music A&R manager Sandra Perens ning plaadifirma FAAR Music juht Kertu Mägar.

Peagi Norras Oslo World festivalil üles astuv Bartosik ütles, et on Keychange'i programmis osaledes saanud just seda, mida on seni oma artistitöös igatsenud.

"See on andnud turvalise rahvusvahelise kogukonna koos hindamatute isiklike kontaktidega, kelle poole pöörduda nii hädas kui ka rõõmus, tunde, et ma ei ole selles väljakutseid täis töös üksi, uusi mitmekülgseid teadmisi muusikatööstusest ja loomulikult hulgaliselt rahvusvahelist tähelepanu," kirjeldas ta.

"Et neist momentidest osa saada, olen pidanud olema ise aktiivne ja tähelepanelik. Olen saanud erinevaid võimalusi ja oskusi, nüüd on minu enda teha, kuidas kõik edasi kulgeb," lisas Bartosik.

Randma märkis, et Keychange on suurepärane töövahend muusikule ja muusikatööstuse edendajale. "Nii palju kui sa sealt võtad, nii palju ka saad. See on hea võimalus saada uusi ideid, inspireeruda ning mõista muusikatööstuse kitsaskohti, mida seeläbi proovida üheskoos lahendada."

Keychange 2023 avalduste esitamise tähtaeg on kolmapäev, 28. september kell 00.00 (mistahes riigi või piirkonna kohaliku aja järgi).

Eesti artistidest on Keychange'is osalenud Anett, Grete Paia, HOAX, HUNT, Katja Adrikova, Kirke Karja Quartet, Maarja Nuut, Mari Kalkun, Tuulikki Bartosik, Vera Vice ja OOPUS ning muusikavaldkonna edendajad Britt Randma, Kertu Mägar. Liisi Voolaid, Maarja Merivoo-Parro, Martiina Putnik, Merli Antsmaa, Merylin Poks, Natalie Mets, Sandra Perens, Silvia Urgas ja Thea Zaitsev.

Keychange'i rahvusvahelise inspiratsiooniauhinna on Eestist pälvinud festivali Jazzkaar asutaja ja kunstiline juht Anne Erm (2018), klubi HALL asutaja Elena Natale (2021) ja endine kultuurilise mitmekesisuse asekantsler ning praegune kultuuriminister Piret Hartman (2022).

Keychange'i soolise võrdõiguslikkuse leppega on tänaseks liitunud üle 550 võrgustiku liikmesriikide muusikaettevõtet ja -organisatsiooni, sealhulgas Inglise rahvusooper, Uppsala ja Rotterdami kontserdi- ja kongressimajad, Londoni Barbican ja plaadifirma Bella Union.

Eestist on leppega liitunute seas festivalid Tallinn Music Week, Jazzkaar ja Mägede Hääl ning muusikaettevõtted ja -organisatsioonid Music Estonia, Made in Baltics, IDA Radio, Estonian Funk Embassy, Monday Morning, HALL, Moon Management ja Tier Music.

Helen Västrik ja Britt Randma käisid Keychange'ist lähemalt rääkimas ka teisipäeval Raadio 2 saates "R2 Pulss":