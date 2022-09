Kultuurisektor ootab valitsuselt palkade ja tegevustoetuste tõusu

Avalikus kirjas toovad kultuurisektori esindajad välja, et kui 2022. aasta teises kvartalis oli Eesti keskmine brutopalk 1693 eurot, siis kultuurisektoris on see 1302 eurot. "Kultuurivaldkonna toetused on jäänud ammu jalgu tegevuskulude kasvule. Ahelreaktsioonina tabab vahendite puudus ka meie seniseid partnereid, kelle teenustest oleme sunnitud loobuma," rõhutasid nad.

Valdkonna sõnul on kultuur Eesti majanduse ja ühiskonna mootor, mis panustab sisemajanduse kogutoodangusse teiste valdkondadega võrdväärselt. "Peame hädavajalikuks kultuurivaldkonna palkade ja tegevustoetuste tõstmist eelseisvatel eelarve läbirääkimistel. Oleme valmis aruteluks valitsusega ning põhjendama sealjuures kultuurisektori vajadusi. Rõhutab ju ka kehtiv koalitsioonileping, et kriiside tingimustes tuleb erilist tähelepanu pöörata Eesti kultuuri elujõulisusele ja kättesaadavusele," selgitasid nad avalikus kirjas.

Pöördumisele on alla kirjutanud üle 30 kultuuriasutuse, nende hulgas Arvo Pärdi Keskus, Eesti Filmi Instituut, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Eesti Kontsert, Eesti Kooriühing, Eesti Kunstimuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Tallinn Music Week ja Station Narva festivalid, Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival ja Teater Vanemuine.