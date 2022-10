Eesti Filharmoonia Kammerkoor esitab esimest korda Arvo Pärdi kooriteose Kreekas

Vanaslaavikeelse patukahetsusepalve tekstile loodud "Kanon pokajanen" (1997) on Pärdi kõige ulatuslikum a cappella kooriteos. Helilooja pühendas selle teose loomisele rohkem kui kaks aastat, olles enne seda juba pikka aega väga tõsiselt palveteksti süvenenud. Pärt on tunnistanud, et patukahetsuspalve teksti avastamine aastaid tagasi, kui ta end õigeusu kiriku traditsiooniga sidus, avaldas talle tugevat muljet ning selle teksti muusikasse valamisel veedetud vaimu rikastav aeg on teinud teose talle väga oluliseks.

Teos telliti Kölni katedraali 750. aastapäevaks. See on pühendatud Tõnu Kaljustele ja Eesti Filharmoonia Kammerkoorile, kes olid ka teose esmaesitajad. Koor on Tõnu Kaljuste juhatuseke selle salvestanud plaadifirmale ECM ning esitanud paljudel mainekatel festivalidel Itaalias, Austraalias, Iirimaal, Poolas, Prantsusmaal ja mujal.

Neljandat korda toimuv festival European Polyphony on asutatud Prantsuse ja Kreeka kultuuriorganisatsioonide Arts Spontanés ja Ars Artis koostöös. Sel aastal leiavad 10.–24. oktoobrini aset mitmed kõrgetasemelised klassikalise muusika kontserdid, fotonäitused, filmiseansid, töötoad ja muusikalised rännakud läbi Rhodose.

Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhi Esper Linnamägi sõnul on festivali korraldajad väga suurt huvi üles näidanud Arvo Pärdi loomingu vastu ning hindavad koori kõrgelt Pärdi muusika esitajana. "Nad on meie kontserte pühendunult ette valmistanud mitu aastat, tutvudes Eesti muusikamaastikuga, külastanud nii Pärdi Päevi kui Arvo Pärdi Keskust, mille tulemusel on kammerkoor kutsutud esmakordselt esitama Arvo Pärdi muusikat Kreekasse Rhodosele sealsesse õigeusu kirikusse."

Lisaks kahele kontserdile osaleb Eesti Filharmoonia Kammerkoor ka festivali programmis toimuval muusikalisel rännakul, kus antakse promenaadikontsert Eesti koorimuusikaga.