Uues videomängus saab kuulda Eesti Filharmoonia Kammerkoori sisselauldud muusikat

12. oktoobri õhtul esitletakse Pariisis uut videomängu "A Plague Tale: Requiem". Mängule on loonud muusika Olivier Deriviere, kes on loonud muusika enam kui 20-le populaarsele videomängule. Seekord kutsus Deriviere oma koostööpartneriks Eesti Filharmoonia Kammerkoori, kelle tegevust oli ta jälginud viimased kümme aastat.

"Olivier ise on kirjutanud väga palju muusikat just suurtele orkestritele, nagu Bostoni sümfooniaorkester ja Brüsseli filharmoonikud ning vokaalmuusikat ta väga ei kasutata. Meile on suur au / .../ et ta arvas et EFK on kõige parem artist seda tegema," sõnas Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhatuse liige Esper Linnamägi.

Linnamägi tunnistab, et ehkki Filharmoonia kammerkoor on esitanud vägagi eripalgelist repertuaari, oli töö keskaja-teemalise seiklusliku videomänguga uus väljakutse. Samuti sõnas ta, et salvestamise protsess oli huvitav ja teistmoodi kogemus. "Üks helirežissöör oli Eesti raadio stuudios puldi taga ja teine Los Angeleses - see toimis hästi ja meie kolleegid said uue kogemuse osaliseks."

Uus videomäng jõuab müügile järgmisel nädalal.