Klassikaraadio läheb septembris eetrisse Pärdi Päevadelt ja BBC Promsilt

2. septembril kell 19 Pärdi Päevade avakontsert Tallinnas

Tallinna Jaani kirik

Solist Sergei Krõlov (viiul)

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Dirigent Tõnu Kaljuste

Kontserti vahendab Lisete Velt

4. septembril kell 17 Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontsert

Estonia kontserdisaal

Tähe-Lee Liiv (klaver), Vanemuise Sümfooniaorkester

Dirigent Risto Joost

Kontserti vahendab Kersti Inno

6. septembril kell 19 Pärdi Päevad "Linnud ja mesilased"

Tallinna Jaani kirik

Kontserti vahendab Lisete Velt

7. septembril kell 19 Pärdi Päevad "Fratres"

Dirigent ja viiulisolist Sergei Krõlov

Tallinna Kammerorkester

Tallinna Jaani kirik

Kontserti vahendab Nele-Eva Steinfeld

8. septembril kell 21 ERSO kammerkoosseisud Klubis Hall

ERSO kammerkoosseisud

DJ Ivo Naries

Kontserti vahendab Johanna Mängel

9. septembril kell 19 Pärdi Päevad "Aegade sild"

Hortus Musicus

Dirigent Andres Mustonen

Tallinna Jaani kirik

Kontserti vahendab Marge-Ly Rookäär

10. septembril kell 21 "Last Night of The Proms"

Koostöös BBC-ga otseülekanne Londonist

Lise Davidsen (sopran), Sheku Kanneh-Mason (tšello), Dame Harriet Walter (jutustaja)

BBC Sümfooniaorkester, BBC Singers, BBC Sümfooniaorkestri koor

Dirigent Dalia Stasevska

Royal Albert Hall Londonis

Kontserti vahendab Miina Pärn

11. septembril kell 19 Pärdi Päevade sünnipäevakontsert

Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester

Dirigent Tõnu Kaljuste

Tallinna Jaani kirik

Kontserti vahendab Lisete Velt

16. septembril kell 19 Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri hooaja avakontsert

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

metsasarvekvartett German Hornsound

Dirigent Olari Elts

Estonia kontserdisaal

Kontserti vahendab Lisete Velt

17. septembril kell 19 Hortus Musicuse hooaja avakontsert "Pool sajandit paradiisiaias"

Hortus Musicus

Kunstiline juht Andres Mustonen

Estonia kontserdisaal

Kontserti vahendab Marge-Ly Rookäär

23. septembril kell 19 Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja Anna Šelest

Anna Šelest (klaver)

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Dirigent Neeme Järvi

Estonia kontserdisaal

Kontserti vahendab Kersti Inno

29. septembril kell 19 "Avasta!"

Helilooja Kuldar Sink

Arete Kerge (sopran)

Theodor Sink (tšello), Sten Heinoja (klaver)

Eesti Rahvusmeeskoor

Dirigent Mikk Üleoja

Estonia kontserdisaal

Kontserti vahendab Marge Rookäär

R 30. septembril kell 19 Daniel Lozakovich, ERSO ja EMTA sümfooniaorkester

Daniel Lozakovich (viiul)

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Sümfooniaorkester

Dirigent Olari Elts

Estonia kontserdisaal

Kontserti vahendab Miina Pärn