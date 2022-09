Piret Hartman palgaküsimusest: lahendus tuleb leida ka kohalikes omavalitsustes

Kultuuriminister Piret Hartman tunnustas Klassikaraadiole antud intervjuus kultuurisektorit, kes nõuab avalikus pöördumises palgatõusu palkade ja tegevustoetuste tõusu, ning kinnitas, et see on ka riigieelarve läbirääkimistel kultuuriministeeriumi põhiline prioriteet.

Hartmani jaoks on väga oluline, et valdkond ühiselt palga ja tegevustoestuste küsimusele tähelepanu pöörab. "Tegemist on äärmiselt suure väljakutsega, kultuuriministeeriumi poolt oleme esitanud selle ka kultuurieelarve läbirääkimistel ühe prioriteedina ja mul on hea meel, et valdkond omalt poolt aitab sellele tähelepanu tõmmata."

"Tegemist on kultuurivaldkonna riigitöötajatega, kelle palku me soovime tõsta järgmisel aastal, teisest küljest on oluline meie jaoks ka üldkulude kasv, praegu kõik hinnad ja kulud kasvavad ning me oleme taotlemas ka riigieelarve läbirääkimistel tegevuskulude kasvu, hetkel oleme küsimas pea 13 miljonit eurot selle jaoks," nentis Hartman.

Hetkel ei ole kultuuriministri sõnul veel paika pandud, milline saab täpselt olema palgakasv. "Meie taotleme hetkel palgafondi kasvu ja kui läbirääkimised on alanud, siis hakkame arutama ka seda, kui palju on mõistlik tõsta miinimumpalka ja kui palju jätta otsustamisõigust asutuse juhtidele erinevate ametikohta palkade osas," selgitas ta.

"Me saime aasta alguses esitada viis prioriteeti ja praegu on meil laual esimese prioriteedina palgad, teise prioriteedina tegevuskulude kasv, kolmanda prioriteedina liikumisharrastuse küsimus, neljanda prioriteedina see, et me saame tuleval aastal korraldatud noorte laulu- ja tantsupeo ning viienda prioriteedina ühiskonna sidususe teema," rõhutas kultuuriminister ja tõi välja, et sellele lisanduvad investeeringud.

Kultuurisektori avalik sektor näitab Hartmani sõnul valdkonna ühtsust ning kinnitab, et tegu pole ainult ministeeriumi prioriteediga. "See näitab, et valdkonnal on väga suur mure, mis edasi saama hakkab, sest kui me tahame, et Eesti kultuur areneks või suudaksime kasvõi tänastes mahtudes jätkata, siis peame hoidma ja väärustama neid inimesi, kes selles valdkonnas toimetavad."

"Olen täiesti nõus sellega, et see palgafondi kasv on mõjutamas eelkõige meie haldusalas olevate inimeste palkasid, kui me räägime tegevuskulude kasvust, siis see mõjutab ka neid, kes on meie partnerid," nentis ta ja lisas, et väga suur murekoht on ka kõigil nendel inimestel, kes kohalikes omavalitsustes tegelevad Eesti kultuuri arendamisega. "Oleme lähinädalatel kohtumast Eesti linnade ja valdade liiduga, et leida lahendused, kuidas kohapealsed kultuurikorraldajaid palgaküsimuses aidata."