Arvo Volmer: rahastusmudelid töötavad fundamentaalsete organisatsioonide kahjuks

Sel nädalavahetusel saab hoo sisse Rahvusooper Estonia 117. hooaeg. "Deltas" käis teatri uuest hooajast rääkimas kunstiline juht Arvo Volmer, kes tõdes, et viimaste aastakümnete riiklikud rahastusmudelid on töötanud fundamentaalsete organisatsioonide kahjuks.

Selleks, et augustis taas töölainele naasta, on Volmeri sõnul oluline suvel korralikult puhata, mistõttu ta päevi nootide taga istudes mööda ei saada. "Selleks, et teha edukalt proove ja olla innustajaks, peavad patareid laetud olema," märkis ta.

Augustikuu teatris on kunstilise juhi sõnul väga tore aeg, sest inimesed on puhanud ja maja on täis jällenägemisrõõmu. Siiski tõdes ta, et kuigi inimesed on puhanud, on hooaja algus ka väga pingeline, sest esietendub hooaja esimene lavastus ning vanematele lavastustele tehakse taastusproove. "Paralleelselt toimub palju lavastustegevusi ning septembri lõpuni on ääretult pingeline periood," kirjeldas ta teatri esimest töökuud.

Volmer märkis, et teater on majanduslikult kallis kunstivorm, sest inimesi, kes on ühe projektiga seotud, võib olla sadu, ning rahaline piiratus võib takistada millegi erakordse lavale toomist. "Viimase paarikümne aasta rahastamismudelid on töötanud fundamentaalsete organisatsioonide kahjuks," selgitas ta.

Sel suvel vahetati välja ooperimaja lavaarvuti ja tehnilised süsteemid, mis viimastel aastatel oma väsimisest pidevalt märku andsid. Näiteks ei avanenud õigel ajal lava eesriie või ei vahetunud lavavalgus. Volmer sõnas, et kuigi midagi ohtlikku ei juhtunud, on külastajal, kes on teatrile oma aja ja raha andnud, õigus kogeda etendust nii, nagu see algul loodud on.

Uuel hooajal on Volmeri sõnul suurim muutus see, et tavapärasest mängitakse umbes 30 etendust vähem. Etenduste arvu vähendamisega püütakse saavutada seda, et etenduste tehniline ja kunstiline tase oleks parem. "Sissetulekute saamise vajadus on sundinud teatrit etenduse arvu laiendama, kuid see on ületanud piiri, kust ei ole võimalik enam kvaliteetselt toimida," selgitas ta.