Arvo Volmer: selleks, et kunsti teha, peab olema ka aega ennast tuulutada

Volmer sõnas, et tulevikuperspektiiv on pingeline. "Selleks, et anda seda hulka etendusi nagu meie, ja ka kontserte teha, ei ole meil piisavalt inimesi. Mõne rühma koormused on väga suured. Et mõnuga kunsti teha, peab olema ka aega ennast tuulutada. Ei saa niimoodi, et hommikust õhtuni töötad nagu vabrikus," ütles Volmer.

Teatrikülastajad on olnud peadirigendi sõnul väga tänulikud kuulajad, mis ka sütitab orkestrit ja tõstab nende tahet. "Orkester on väga heas hoos. Meie kvaliteet on äärmiselt hea. Aga muu pool peab ka järele tulema."

Peadirigent rääkis, et orkestri pillipark on korralikus seisukorras, aga see vajab pidevat uuendamist. "Pillidega on nagu on. Keelpille on vaja pidevalt kohendada, sest teatavasti on suur osa neist väga vanad. Samas keelpillide puhul öeldakse, et mida vanem, seda parem. Seda ei saa kahjuks puhkpillide kohta öelda, mis on ka väga vanad, kuid uued oleksid paremad. On mõned asjad, mida meil oleks hädasti tarvis, näiteks tšelesta, mille hind on väga kõrge. Meie tšelesta kulumisjälg on nii suur, et sellest asja ei saa. Aga hetkel ei ole põhjust väga viriseda," sõnas Volmer.

28. aprillil tähistatakse orkestri 115. sünnipäeva piduliku kontserdiga. Kõlab Wagneri avamäng ooperile "Nürnbergi meisterlauljad", Lepo Sumera "Kolm sonetti William Shakespeare'i tekstidele" ja Sibeliuse kolmas sümfoonia C-duur op. 52.

Arvo Volmer tegutses Estonias peadirigendina aastatel 2004-2012 ja teda kutsuti uuesti sellele positsioonile 2019. aastal.

Rahvusooper Estonia asutati 1906. aastal, mille järel loodi teatri juurde orkester ja esimeseks muusikaliseks juhiks sai Otto Hermann. Estonia orkestri esimene kontsert toimus 5. märtsil 1907. aastal Hermanni dirigeerimisel.