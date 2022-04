Dirigent Arvo Volmer pühendab kontserdi Ukraina emadele

Dirigent Arvo Volmer esitab koos ERSO-ga sakraalse teose "Stabat Mater", mis on pühendatud kannatavatele ja leinavatele Ukraina emadele. Dirigent ütles, et kuskil on ema, kes ootab oma lapsi, ning kuskil on lapsed, kes muretsevad oma ema pärast.

Tšehhi helilooja Antonín Dvořáki "Stabat Materit" ei ole Arvo Volmer küll varem juhatanud, aga ütles, et see muusika aitab mõtestada inimeste kannatusi.

"Keskaegsetele liturgilistele tekstidele on väga paljud klassikalised heliloojad kirjutanud sajandite jooksul suurteosed. Osa neist sobivad väga hästi teatud eluetappidele, kus me seisatame ja mõtleme mingisugustele asjadele järele. Seetõttu pakkusin koostööprojektina ERSO-le ja oratooriumikoorile välja just selle teose. See on ütlemata kaunis muusika, mis minu arvates ei jäta külmaks kedagi," sõnas dirigent "Aktuaalsele kaamerale".

Kontsert algab Ukraina hümniga.

Volmer ütles, et "Stabat Mater" on rännak läbi kaotuse ja leina, mis on miljonitele Ukraina inimestele isiklik tragöödia. "See sõda kohutav katastroof ja kõikidel hukkasaanutel on alati oma lähedased. Kuskil on ema, kes ootab oma lapsi, ja kuskil on lapsed, kes muretsevad oma ema pärast. Kahtlemata selle teosega tegelemine tekitab meis erinevaid emotsioone ja mõtleme sellele ajaloolisele hetkele, kus me praegu oleme."

Ukraina põgenikele on kontsert tasuta.