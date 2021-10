Volmer: tulevikuvaated on kriisi tõttu sünged

Reedesel rahvusvahelisel muusikapäeval jagas Eesti Muusikanõukogu koos kultuurkapitaliga Estonia teatris muusikapreemiaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Interpretatsioonipreemia sai dirigent Arvo Volmer laiahaardelise tegevuse eest ja panuse eest Eesti ooperikultuuri arengusse.

Volmer ütles, et ehkki mõned rahvusvahelised kokkulepped on hakanud taas toimima, on tulevikuvaated siiski sünged.

"Praegusel hetkel ma pean ikkagi tunnistama, et mure on päris suur, sest kogu kunstisektor on saanud väga tugevasti pihta sellest COVID-i olukorrast. Samas majandust on tarvis käimas hoida, sest ilma majanduseta ei ole ka kunstide jaoks inimestel aega ja isu neid tarbida, nii et see olemasolev perspektiiv, mis majanduslikult tõenäoliselt toob kaasa suure inflatsiooni, paneb meid väga tõsiselt muretsema selle üle, kuidas me selle eelarve tingimustes saaksime hakkama järgmiste väljakutsetega järgmise viie või kümne aasta jooksul," rääkis Volmer.