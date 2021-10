Selgusid tänavused muusikapreemiate saajad

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital andis välja kümme aastapreemiat hooajal 2020/21 enim silma paistnud muusikategelasele ning kaks tunnustuspreemiat pikaajalise erialase pühendumise eest. Kultuurkapitali helikunsti valdkonna peapreemia ja elutööpreemia annab kultuurkapitali nõukogu üle 2022. aasta alguses.

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali preemiatele esitati tänavu üle 70 nominendi.

"Loomulikult väärivad tunnustust kõik esitatud kandidaadid. Sel aastal tunnustasime säravamaid tegijaid, kes on mõjutanud ja rikastanud muusikavaldkonda nii uute ideedega kui ka väärikate traditsioonide kandjana," märkis helikunsti sihtkapitali esimees Marje Lohuaru.

Muusikanõukogu tunnustas möödunud hooaja ja senise tegevuse eest muusikavaldkonna parimaid heliloomingu-, interpretatsiooni- ja muusikaelu tegelase preemiatega.

"Selle aasta muusikanõukogu preemia laureaadid on oluliselt mõjutanud meie helikunsti arengut pikal ajateljel. Kõik kolm on väljapaistvad loovisikud, kuid nende panus valdkonda on erialastest raamidest märgatavalt laiem," märkis muusikanõukogu president Ivari Ilja.

Helikunsti sihtkapitali aastapreemiad 2021

Alisson Kruusmaa – märkimisväärselt tiheda loomingulise ja esiettekannete rohke hooaja eest

Anna-Liisa Eller – kandle hääle sidumise eest baroki ja nüüdiskõlailmadega sooloplaadil "Strings Attached"

Kirill Ogorodnikov – kõrgetasemeliste kontsertide ja Eesti muusika esituste eest

Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel: Doris Hallmägi, Ekke Västrik, Mihkel Tomberg, Taavi Kerikmäe, Tarmo Johannes, Theodore Lee Parker – viljaka ja entusiastliku tegevuse eest: Sven Grünbergi "Hingus" lahtimuukimine ja taasesitus, hariv ja avardav loengusari ning omanäolised kontserdid ja otsingud

Kaido Välja – Eesti keelpillimängijate konkursi korraldamise ning Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu eestvedamise eest

Kaspar Mänd – tipptasemel esiettekannete ja Pärnu Linnaorkestrile uue hingamise andmise eest

Maksim Štšura – kõrgetasemelise rahvusvahelise kontserttegevuse eest solisti ja kammermuusikuna

Raivo Tafenau – tippvorm jazz-saksofonistina ja suurepärane autoriplaat "The Same Differences" Tallinna Kammerorkestriga

Sten Lassmann – järjekindla ja väljapaistva tegevuse eest muusikamaastikul, suure panuse eest Eesti muusika jäädvustamisel

Toivo Tulev – rahvusvahelise haardega sügav ja haarav looming ning mitmekesiselt helisev panus EMTA heliloomingu õpetusse

Helikunsti sihtkapitali tunnustuspreemiad pikaajalise panuse eest valdkonda:

Ülle Õun – Eesti muusika pildil hoidmise eest

Ene Kuljus – Eesti muusika mälu hoidmise eest

Eesti muusikanõukogu preemiate laureaadid 2021

Heliloomingupreemia – Peeter Vähi – pikaajaline viljakas helilooming, mis sünteesib Ida- ja Lääne mõjutusi

Interpretatsioonipreemia – Arvo Volmer – silmapaistev ja laiahaardeline rahvusvahelise dirigenditegevus, märkimisväärne panus eesti orkestri- ja ooperikultuuri arengusse

Kultuurkapitali preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest – Hirvo Surva – oluline panus eesti kooriliikumisse suunanäitajana, laulupidude üldjuhi ja dirigeerimise õppejõuna

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali nõukogu valis preemiate saajad välja avalikult esitatud kandidaatide hulgast, Eesti muusikanõukogu preemiate žürii valis laureaadid välja muusikanõukogu liikmete üles seatud kandidaatide hulgast.

Muusikapreemiate pidulik üleandmine toimus rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril rahvusooperis Estonia. Gala lavastaja ja stsenarist oli Veiko Tubin ning kunstiline juht ja dirigent Arvo Volmer. Ülekannet pidulikust tseremooniast ning ooperietendusest "Laps ja Lummutised" vahendasid ETV ja ETV2.

Kultuurkapitali preemiameene "Jonnakas" autorid on Risto Tali ja Rait Siska. Muusikanõukogu preemiameene autor on Kristiina Oppi. Meene kavandid teostasid Aleksandra Pavlenkova ja Andra Jõgis.