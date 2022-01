Selgusid Eesti Muusikaauhindade aasta klassikaalbumi nominendid

Aasta klassikaalbumi nominentideks on nelja klassikalise muusika žanrikategooria võitjad:

Aasta heliloomingu album

Heino Eller. "Complete Piano Music. Volume Seven"

Esitaja: Sten Lassmann

Väljaandja: Toccata Classics

Üle kümne aasta on pianist Sten Lassmann tegelenud Heino Elleri klaveriloomingu esitamise, salvestamise, uurimise ning tutvustamisega. Aastal 2021 ilmus Toccata plaadimärgi all seitsmes osa Heino Elleri kogutud klaveriteostest. Rahvusliku klassiku Heino Elleri loomingu kõige ulatuslikuma osa moodustavad ligi 200 klaveriteost. See rikkalik muusikavaramu on siiani suures osas tundmatu ning paljudest teostest puuduvad ka helisalvestused. Sten Lassmann on esimese pianistina ette võtnud Elleri loomingu tervikliku salvestamise ning aastast 2011 ilmub Londonis plaadifirmas Toccata Classics sari "Heino Eller: Complete Piano Music".

Aasta kammermuusika album

"Strings Attached. The Voice of Kannel"

Esitaja: Anna-Liisa Eller

Väljaandja: Harmonia Mundi

Eesti kõrgetasemelise kandlemängija Anna-Liisa Elleri sooloalbumi "Strings Attached: The Voice of Kannel" andis 2021. aasta suvel välja maailma üks mainekamaid plaadifirmasid Harmonia Mundi. Anna-Liisa Elleri eriline huvi on kuulunud kaasaja muusikale ja vanamuusikale. Albumile jäädvustas ta enda seaded William Byrdi, John Dowlandi, Louis Couperini, Guillaume de Machaut, Jean-Philippe Rameau, Sylvius Leopold Weissi ja Girolamo Frescobaldi teostest ning improvisatsioonid. Albumil kõlab ka Helena Tulve teos.

Aasta koorimuusika album

Alfred Schnittke. "Choir Concerto, Three Sacred Hymns". Arvo Pärt. "Seven Magnificat-Antiphons"

Esitajad: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Kaspars Putniņš

Väljaandja: BIS Records

Alfred Schnittke "Koorikontsert" (1984/85) on üks võimsamaid a cappella kooriteoseid. Selle aluseks on 10. sajandi armeenia poeedi Grigor Narekatsi palvetekstid, mis peegeldavad patukahetsusest ja puhtusejanust tulvil hinge usalduslikku vestlust Jumalaga. Selle kõrvale valis dirigent Putniņš Arvo Pärdi loomingust teose "Sieben Magnificat-Antiphonen" (1988), mis koondab endas seitset antifooni ja Maarja ülistuslaulu, mida roomakatoliku liturgias lauldakse seitsmel õhtupalvusel enne jõululaupäeva. Tallinnas Niguliste kirikus toimunud salvestusprotsessis osales tunnustatud helirežissöör Jens Braun, koormeister oli Heli Jürgenson ja plaadi andis välja BIS Records eelmise aasta juunis. Album on esitatud Grammy nominendiks parima kooriesituse kategoorias ning pälvis 2021. aasta oktoobrikuu Diapason d'Or auhinna ja ka aastaauhinna Diapason d'Or de l'Année, mida annavad välja Prantsuse ajakiri Diapason ja raadiokanal France Musique.

Aasta sümfoonilise- või lavamuusika album

Sergei Rachmaninoff. Eduard Tubin. "Works for Piano and Orchestra"

Esitajad: Mihkel Poll, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Mihhail Gerts

Väljaandja: Dux

Vene helilooja Sergei Rahmaninov ja eestlane Eduard Tubin on erinevatest põlvkondadest, kuid mõlemad pidid põgenema oma kodumaalt vastavalt USA-sse ja Rootsi. Rahmaninov tegi seda 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni tulemusel, Tubin põgenes Nõukogude Liidu okupatsiooni eest 1944. aastal. Nad ei kohtunud kunagi, kuid Tubinal oli õnn osaleda Rahmaninovi kontserttuuril Viinis 1938. aastal. Kuigi nende kahe helilooja muusika on silmatorkavalt erinev, on nad hingelt mõlemad sümfoonilised dramaturgid. Albumil kõlab Sergei Rahmaninovi 3. klaverikontsert, mida peetakse klaverimuusika üheks tippteoseks, ning Eduard Tubina klaverikontsertiino. Solist on tunnustatud eesti pianist Mihkel Poll, ERSO-t juhatab Mihhail Gerts. Sarnaselt Mihkel Polli varasematele plaatidele, kombineerib ta ka sellel plaadil teadlikult Eesti ja maailmakuulsa helilooja teoseid.

Iga žanrikategooria parim pälvis nominatsiooni ja just nende seast valitakse Aasta Klassikaalbum. Eesti Muusikaauhinnad 2022 auhinnatseremoonia toimub 26. jaanuaril.