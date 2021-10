Raivo Tafenau: jazzmuusika teeb eriliseks publik

Tafenau sõnul pakkus talle auhinna saamine tohutult rõõmu, kuid nentis, et koroonapandeemia viis paratamatult mõtetele, et äkki pole muusiku looming kellelegi vajalik.

Kultuurivaldkonda peab muusik oluliseks ning tõdes, et koroonapandeemia on mõjutanud mitmeid selle valdkonna esindajaid. "Ma väga loodan, et inimesel on kultuur sisse kodeeritud. See on üks komponente," mainis Tafenau. "Sa oled inimene, siis sa tarbid kultuuri," rääkis Tafenau kultuuri vajalikkusest.

Pandeemia tõttu lükkus edasi ka muusiku autoriplaadi "The same differences" esitlus, mis valmis koos Tallinna Kammerorkestriga. Plaadi esmaettekanne toimus 2021. aasta augustis. Samas rääkis muusik, et pandeemia jooksul tekkinud vaba aeg andis võimaluse pühenduda rohkem muusikale.

Tafenau tõi välja, et heal jazzmuusikul on olemas kuulamisoskus. Samuti tegeleb ta pideva harjutamise ja enesearenguga, seda nii harmoonilises kui ka rütmilises plaanis. "Üks jazzbänd on väga tõsine ja kõrgelt haritud bänd."

"Meloodia on minu jaoks number üks. Peab olema mingisugune meloodiline liin loos, mis jääb meelde," rääkis Tafenau ja lisas, et inimestel on tekkinud arusaam, et jazzmuusika peab olema keeruline. "Jazzmuusikat on võimalik keeruliseks mängida."

Muusika sünniks eeldab Tafenau elupõhist pühendumist. Enda muusikat kirjutab Tafenau valdavalt klaveril, mõned üksikud korrad ka saksofonil.

Saates tõi saksofonist välja ka pop- ja jazzmuusika erinevused. Kui Tafenau sõnul sünnib popmuusika nii-öelda nelja seina vahel, siis jazzmuusikutel toimub prooviruumis õppimine ning avanetakse alles siis, kui teost kantakse publikule laval ette. "Laval öeldakse kõik välja, mis on öelda. Prooviruumis ei ole seda kellelegi öelda. Mul on publik ja ma vestlen temaga. Ütlen kõik välja, mis ma sellest loost arvan," lisas Tafenau. "Popmuusika ei ole minu arvates sõltuv publikust," ütles muusik ja lisas, et tema arvates teeb jazzmuusika eriliseks see, et muusika sünnib koos publikuga.

Veel rääkis muusik, et tal on vedanud, kuna väga mitmed noored on avaldanud soovi temaga koos musitseerimiseks. "Noored mõtlevad teistmoodi ja nad on väga küpsed," mainis Tafenau, lisades, et noored annavad mehele inspiratsiooni valdkonnaga jätkamiseks. Küll aga tõdeb muusik, et tänapäeva maailmas valmistab talle muret informatsiooni üleküllus. "Informatsiooni on liiga palju. Peab tegelema sellega, et leida õige asi üles. Vanasti oli kõigil üks improvisatsiooni õpik."

"Üks suur põhjus, miks ma pilli tahan mängida, on Jazzkaare festival," tõdes saksofonist ja lisas, et publik on see, kes muusikut inspireerib. Samuti kuulub Tafenau ise Haapsalus toimuvale Taffesti korraldusmeeskonda. "Saan aru, kui palju on erinevaid asju kokku jooksutada enne kui ansambel lavale läheb."