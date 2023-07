Taff:fest toob taas kodupubliku ette Holger Marjamaa ja džässvõtmes Dagö

Kahepäevasel muusikapeol astuvad teiste seas üles näiteks Kadri Voorand, Dagö, Holger Marjamaa, Benny Benack III ja Rita Ray.

Festivali kunstilise juhi Raivo Tafenau sõnul on neljandat korda peetava festivali üheks tunnusjooneks olnud, et kavasse võetakse ka mõni esineja, keda publik tavapäraselt džässmuusikaga ei seosta. Nii on võimalik tema sõnul tuua džässi lähemale ka neile inimestele, kes seda regulaarselt ei kuula.

"Näiteks sellel aastal miksime Dagöle kolm džässtoru juurde. Dagö ei ole ju üldse džässbänd, aga me paneme need asjad kokku. Proovitsüklis selgus, et see on ikka päris lahe. Selliseid lahedaid asju me proovime teha," sõnas Tafenau.