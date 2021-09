Ilmus uus Eesti jazzi noodikogumik

"Eesti jazz noodis 2" on järg 2016. aastal ilmunud esimesele Eesti jazzi real book'ile, mis tookord tähistas 90. aastat esimesest jazzkontserdist Eestis.

"USAst alguse saanud jazzmuusika kirjalik traditsioon on viimase 40 aasta jooksul just põhiliselt levinud real book tüüpi noodikogude läbi, mille vorminoote kasutavad siiani kõikide instrumentide mängijad," rääkis esimese kogumiku toimetaja Peedu Kass. "Kuna meie autorite looming ei ole siiani olnud avalikult kättesaadav, tuli mõte koguda ka Eesti muusikute teosed ühte raamatusse kokku, et tekiks üldse võimalus kodumaist muusikat mängida või oma repertuaari võtta. Uusi heliloojaid ning uut muusikat tuleb pidevalt peale ning vajadus teise ning tulevikus ka järgmiste kogumike järgi on kindlasti olemas."

Värskes "Eesti jazz noodis 2" kogumikus on 140 lehekülje jagu muusikat 68 Eesti jazzmuusikult ja -heliloojalt nagu Kadri Voorand, Kristjan Randalu, Liisi Koikson, Marek Talts, Ain Agan, Raivo Tafenau, Marianne Leibur, Jaak Sooäär, Joel Remmel, Siim Aimla, Robert Jürjendal jpt. Kogumik on mõeldud nii muusikule, muusikaõppurile kui ka asjaarmastajale, et tutvustada ja soosida kodumaise muusika mängimist ning harjutamist. Et raamatut saaks hästi õppematerjalina kasutada, on lood jaotatud kolme eri tasemel mängija jaoks vastavalt ning nootidele lisaks on enamikul lugudel olemas ka helinäited.

Kogumiku annab välja hiljuti asutatud Read Kirjastus. "Uus kirjastus sai tehtud eesmärgiga täita Eesti jazzi- ja rütmimuusika skeenes valitsevat tühimikku, kus kohalike autorite looming ei ole hetkel nootidena kättesaadav," rääkis kirjastuse asutaja Ronja Soopan. "Plaanime tulevikus välja anda nii noote, noodikogumikke kui muud muusikaalast kirjandust ning seda nii füüsilisel kui digitaalsel kujul. Tulevikuvisioon oleks koondada oma kataloogi kokku suur osa Eesti jazzi- ja rütmimuusikaskeenes tegevate autorite loomingust, täita osaliselt ka Eesti jazzi andmebaasi rolli ning olla partneriks muusikahariduse arendamisel."

""Eesti jazz noodis 2" sai valitud esimeseks väljaandeks, sest eelmisest kogumikust oli juba tükk aega möödas, kuid vahepeal on peale kasvanud uus põlvkond noori muusikuid ja heliloojaid, kelle muusika väärib samuti säilitamist ning levitamist. Kindlasti ei jää see ka viimaseks, samalaadset kogu on plaanis hakata välja andma iga paari aasta tagant," lisas Soopan.

Esimese noodikogumiku materjal on tänaseks tehtud tasuta kättesaadavaks Eesti Jazzliidu kodulehel, aja möödudes jõuavad sinna ka uue kogumiku lood ning seeläbi tekib ilmunud lugudest iga paari aasta tagant täienev Eesti jazzi noodipank.

Kogumiku annab välja Read Kirjastus koostöös Eesti Jazzliiduga, toimetajad on Ronja Soopan ja Peedu Kass. Kogumiku väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.