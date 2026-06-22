X!

Galerii: Hiiumaal toimus 19. korda Sõru Jazz

Muusika
Sõru Jazz 2026
Vaata galeriid
85 pilti
Muusika

18.–21. juunini toimus Hiiumaal 19. korda festival Sõru Jazz, mis tõi Sõru ja Orjaku sadamasse ning Emmaste kirikusse sajad muusikasõbrad.

Festivali avapäeval astusid Orjaku sadamas üles Johannes Laas trio ning Liina Tralla, Lauri Räpp, Marek Talts ja Peedu Kass.

Reedel täitsid teiste seas Sõru paadikuuri Joel Remmel trio, Mingo Rajandi koos Josefiina Vannesluoma ja Juho Valjakkaga, Liisi Koikson, Marianne Leibur ja Anna Pärnoja kavaga "Kummardus Joni Mitchellile" ning Kvintetlus koos Siim Aimla ja Toomas Vanemaga.

Üle mitmete aastate jõudis festivalile esinema ka orkester. Festivali üheks kõrghetkeks kujunes Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi koostöös Tallinna Kammerorkestriga antud hilisõhtune kontsert.

Laupäevane programm pakkus nii looduses liikumist kui ka eriilmelisi kontserte. Päev algas RMK matkaga ning õhtul astusid publiku ette Keelepeksjad, Aavik duo, Erki Pärnoja kavaga "Rumba", Taanis tegutsev Karmen Rõivassepp kvartett, Jaco Pastoriuse loomingule pühendatud eriprojekt ja ansambel Sadu. Festivali lõpetas pühapäeval Emmaste kirikus Mari Jürjens.

Festivali korraldaja Guido Kanguri sõnul kinnitas festival taas, et Sõru Jazz on kohtumispaik, kus sünnivad erilised muusikalised elamused ja kordumatud mälestused. "Täname omalt poolt kõiki, kes aitasid muuta 19. Sõru Jazzi nii meeldejäävaks," lausus ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:09

Ühe minuti film | Aleksandr Heifets "Ootus"

22.06

ERR Brüsselis: Tõnis Jürgens loodab Eestisse naastes luua filmilabori

22.06

Galerii: Muhu koolimajas avati Muhu käsitöö ühisnäitus

22.06

Galerii: Hiiumaal toimus 19. korda Sõru Jazz

22.06

Suri baleriin ja draamanäitleja Regina Tõško-Süvalep

22.06

Uus "Lelulugu" kogus avanädalavahetusel Eestis üle 10 000 vaatamise

22.06

Klassikaraadio viib suvistele rännakutele maad ja muusikat mööda

22.06

Keelesäuts. Kui mitme keelne on Eesti?

22.06

Eesti Disainerite Liidu uueks presidendiks valiti Reet Aus

22.06

Arvustus. Igameheluule

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.06

Suri baleriin ja draamanäitleja Regina Tõško-Süvalep

21.06

Arun Tamm: praegu toimub Eesti režissööri vaikne väljasuremine

21.06

Kuidas rääkida mitmikkuuluvusest? Intervjuu "Piirideta põlvkonna" autori Terje Toomistuga

22.06

Keeleminutid. Selgusid aasta maitsvaimad uudissõnad

22.06

Galerii: Hiiumaal toimus 19. korda Sõru Jazz

21.06

Arvustus. "amletH" on kui kuuldemäng, millele on lisatud efektne valgus- ja laseretendus

22.06

Eesti Disainerite Liidu uueks presidendiks valiti Reet Aus

21.06

Kultuuriportaal soovitab: Roman Baskini lühimängufilm "Vernanda" Jupiteris

21.06

Arvustus. Igatsus ja häving Lauri Lagle maailmas

22.06

Galerii: Muhu koolimajas avati Muhu käsitöö ühisnäitus

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo