Jazzkaar avaldas tänavused esinejad

Tänavu 24. aprillist 1. maini toimuva jazzipeo staarid on legendaarne saksofonist Kenny Garrett, mandoliinistaar Hamilton de Holanda, trompetist Avishai Cohen ja vokaaljazzi diiva Dee Dee Bridgewater.



33. korda toimuva Tallinna Rahvusvahelise Festivali Jazzkaar lavadele jõuavad muusikud 13. riigist, tuues kaasa uut loomingut, kontserdiformaate, tribuute ja muusikalisi kooslusi. "Saame üle paari aasta taas pakkuda jazzisõpradele sama rikkalikku kava kui enne pandeemiat. Kavasse on lisandunud palju uusi andekaid muusikuid, kelle festivalidebüüdile tasub kaasa elada. Rõõmustan, et kohtume üle pika aja taas aprillikuus kevadisel jazzipeol," ütles festivali kunstiline juht Anne Erm.

Festivali avakontserdil tuleb esitlusele Eesti jazzheliloojate – pianist Joel Remmeli ja kontrabassist Peedu Kassi – ühisteos "Ood metsale", mis on pühendatud Eesti metsale, selle väele ja hoidmise vajalikkusele. Oma 50. juubelit tähistab Jazzkaarel kitarrist Jaak Sooäär, kes musitseerib sünnipäevakontserdil ansambliga Eesti Keeled, solistid Riho Sibul ja Vaiko Eplik. Kooslus Mingo Rajandi/Eva Koldits toob publiku ette uudisteosena passiooni "Elajannad" – see on tänapäeva naise pilk Kreeka tragöödiate kangelannadele näitleja ja muusikute esituses.



Mitmed kodumaised artistid rõõmustavad jazzifänne uudisloominguga ja uute arranžeeringutega. Oma uut muusikat harpejjile ja ansamblile esitleb Valter Soosalu. Siim Aimla Funk Band koos Alika Milova, Eleryn Tiidu, Silver Laasiga elustavad funkmuusika aegumatud hitid, Kalle Pilli Quintet'ilt saab kuulda debüütalbumi "Lantau" lugusid, Marten Kuningas ja bänd teevad kavaga "Bowie 75" kummarduse popmuusika suurkujule, uue albumi muusikat esitleb Frankie Animal, Cätlin Mägi põimib põnevasse helikangasse parmupillid ja elektroonika. Kadri Voorand ootab kuulajaid erilisele kontsertkulgemisele — kontsertlesilas saab unustada argipäeva ja sukelduda muusikasse. Nooruslikku kirge lisavad festivali programmi Neon Fir ja Alfa Collective. Kodu- ja välismaiste artistide koostöös sünnivad kontserdid Siiri Sisask & Kristjan Randalu — Lingua mea, Maria Faust Jazz Catastrophe, Tafenau & Vind Duo feat. Ricardo Padilla ning Aasta Jazzmuusik 2021 Holger Marjamaa astub lavale koos Heikko Remmeli & Lee Pearsoniga.

Jazzkaare peaesinejad on Grammy auhindadega pärjatud artistid — Ameerika jazzidiiva Dee Dee Bridgewater koos Estonian Dream Big Bandiga ning legendaarne saksofonist Kenny Garrett värske stuudioalbumi "Sounds From The Ancestors" muusikaga. Brasiilia mandoliinistaar Hamilton de Holanda elustab oma trioga bossanoova absoluutse klassiku Antonio Carlos Jobimi igihaljad palad. Iisraeli trompetist Avishai Cohen toob Jazzkaarele erilise kahe trummari ja kahe kitarristiga koosseisu "Big Vicious".

Jazzkaarele jõuavad ka välisartistid, keda on pikisilmi oodatud – Rootsi bänd Dirty Loops, jazzvokalistide tähistaevasse tõusnud prantslanna Cyrille Aimée, Suurbritannia kaasaegne minimalistlik helilooja-pianist Neil Cowley ning klahvpillide ja elektroonika maagia avab Suurbritannia muusik Leifur James. Koostöös UNESCO muusikalinnade Tallinna ja Katowice ning Katowice JazzArt Festivaliga jõuavad esmakordselt Eestisse plaadifirma ECM ansambel Maciej Obara Quartet ja piireavardav freejazzi koosseis trio_io.

Kaheksandat korda toimub Jazzkaar inspireerivas Telliskivi Loomelinnakus, festivali kontserdid jõuavad ka Tartu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare ja Haapsalu publikuni.