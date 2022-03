Jazzkaare esinejate hulka lisandus Ameerika jazz-muusik China Moses

Legendaarse jazzmuusiku Dee Dee Bridgewateri ning teatri- ja filmilavastaja Gilbert Mosese tütar China Moses sündis Los Angeleses ja kasvas üles Prantsusmaal Pariisis ümbritsetuna erinevate žanride muusikast. Festivali kunstilise juhi Anne Ermi sõnul võlub China Moses meeldejääva hääletämbri, pariisliku elegantsi ja sügavate jazz'i-teadmistega. "Pariisi ja Londoni jazz'i-raadiotes juhib ta oma jazz'i-show'd ja loomulikult laulab ta nii inglise kui ka prantsuse keeles. Karismaatilise muusiku ja hea suhtlejana haarab ta publiku mõne hetkega oma muusika embusse."

China Mosese kontsert toimub Vabal Laval 28. aprillil, kuid korraldajate sõnul võib teda näha koos ema Dee Dee Bridgewateriga laval ka 27. aprillil Alexela kontserdimajas.

Perekontserdil "Pidu loomariigis" jagab laulja-näitleja Saara Pius lava karumõmm Joel Remmeliga, öökull Janno Trumbiga ja rebane Ahto Abnerina, kontsert toimub 1. mail Vabal Laval. Jazzkaare perekontserdid on loodud mõttega, et pere väiksemaid tutvustada läbi mängleva ja lõbusa formaadi jazz'iliku muusikaga.

24. aprillist kuni 1. maini toimuval festivalil Jazzkaar astuvad lisaks üles ka Cyrille Aimee (Prantsusmaa), Hamilton de Holanda Jobim Trio (Brasiilia), Leifur James (UK), Maciej Obara Quartet (Poola-Norra-Rootsi), Neil Cowley (UK), The Kenny Garrett and Sounds From The Ancestors (USA) jpt.

Kuula China Mosese viimast lühialbumit: