Ukraina solistide kammerorkester jõuab Eestisse

Kiievi Solistide kontsertreis algas 23. veebruaril Itaalias, päev enne, kui Venemaa kuulutas Ukrainale sõja. Koju tagasi nad enam ei pääsenud ja muusikud pole sellest ajast peale oma lähedasi näinud.

Pärast kontserte Itaalias on lühikese ajaga korraldatud orkestrile lisakontserte Saksamaal, Šveitsis, Rootsis, Norras, Leedus, Lätis. Kiievi Solistide lavapartneriteks nendel kontsertidel on olnud Norra Kammerorkester, Baseli Kammerorkester, Eric Ericssoni kammerkoor, Benny Anderson jpt.

"Keeruline on hetkel emotsioone sõnadesse panna. Meie pered on jäänud Ukrainasse, kuid oleme nendega igapäevaselt ühenduses," rääkis kammerorkestri kunstiline juht Anatoli Vassõlkivskõi. "Meie töö on hetkel keeruline, kuid me musitseerime. Muusika aitab ja hetkel on meie peamine kohus hoida elus Ukraina kultuuri. Me mängime rahu nimel."

23. aprillil jõutakse Eestisse. Kiievi Solistide kontserdid toimuvad 24. aprillil Paide Muusika- ja Teatrimajas, 25. aprillil Vanemuise kontserdimajas, 26. aprillil Haapsalu kultuurikeskuses, 27. aprillil Estonia kontserdisaalis ja 28. aprillil Jõhvi kontserdimajas. Tartu ja Tallinna kontsertidel on kaastegev Eesti Rahvusmeeskoor koos dirigent Mikk Üleojaga. Ühisesituses kõlab ka Arvo Pärdi looming.

Eesti Kontsert, kelle kutsel Kiievi Solistid Eestisse tulevad, on sõja algusest püüdnud leida viise, kuidas laastatud Ukrainat ja põgenikke oma tegevusega aidata. "Muusika ei vaiki, ka sõja ajal. Oleme korraldanud toetuskontserte ja kogunud annetusi, kuid nüüd avanes meil võimalus kutsuda Ukraina tippmuusikud ise oma lugu rääkima. Kutsun kõiki neist kontsertidest osa saama, et laval olevatele muusikutele kinnitada – me oleme teiega," rääkis Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Kammerorkester Kiievi Solistid koosneb väljapaistvatest muusikutest kõikjalt Ukrainast, kellest enamik on rahvusvaheliste konkursside laureaadid. Orkestri asutajaks oli Ukraina viiuldaja ja pedagoog Bogodar Kotorovitš (1941–2009). Estonia kontserdisaalis esinesid Kiievi Solistid viimati 2007. aastal Ukraina helilooja Valentin Silvestrovi autorikontserdil. Väljapaistvate saavutuste eest on Ukraina välisministeerium orkestrile omistanud tiitli "Ukraina kultuuri saadik maailmas".

Ukraina sõjapõgenikele on kontserdid tasuta. Annetusi kogutakse Ukraina kultuurikeskuse heaks.