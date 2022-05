Taavi Eelmaa Nymani ooperist: see on tajumeelte ümber asetumisest

Michael Nymani ühevaatuseline kammerooper räägib mehest, kes kannatas tajuhäirete all. Ooperi keskmes on doktor P, kes küll näeb kujundeid, mustreid, objekte ja värve, kuid ei suuda luua nende vahel seoseid. Aluseks on tõestisündinud lugu doktorist, kes seda haigust tõepoolest põdes.

"See lugu on küll ühe inimese saatus, aga minu jaoks on tegemist siiski ülistuslauluga muusikale. Inimene ei saa aru pildist, kuigi on silmad lahti, aga tajub seda tundelist maailma muusika kaudu – see on selle teose juures kõige kaunim tunne," sõnas dirigent Tõnu Kaljuste.

Laval on Tallinna kammerorkester ja solistidena teevad kaasa Maria Valdmaa, Mati Turi ja Raiko Raalik.

Vahetekstide autor Taavi Eelmaa sõnas, et teos toob esile tajude mehhanismid, mis kehtivad meile kõigile. "On automaatikad, mis hoiavad inimese meeli töös, mida ise ei kontrolli. Kõik see, mis elab meis ka siis, kui magame. See teos ei räägi tajumeelte puudulikkusest, vaid ümber asetumisest."

Michael Nymani kammerooperit esitatakse Mustpeade majas kahel korral, 9. ja 11. mail.