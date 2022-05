Kaljuste: väikeses maailmanurgas on oht end imetlema jääda, kui keegi tunnustab

Eesti filharmoonia kammerkoori peadirigent Tõnu Kaljuste rääkis saates "Hommik Anuga" klassikalisest muusikast, tuues muuhulgas esile, et sisu on oluline, mitte väline pool.

"Klassikalise muusika esitajate lemmikvärv on üldiselt must, sest see loob neutraalsuse, et sisu saaks paista," sõnas Tõnu Kaljuste.

Kuigi Eesti filharmoonia kammerkoori looming on pälvinud kaks Grammy auhinda, soovitab peadirigent seda mitte tähtsustada. Ka kammerkoori tegevjuht Esper Linnamägi ütles, et neil on palju auhindu, aga tähtis on tegevuse järjepidevus.

"Väikses riigis me peame aru andma, mis kohal me maailmas oleme, mis on meie tase. Väikses maailmanurgakeses on oht end imetlema jääda, kui keegi tunnustab. Neid, kellel on Grammy auhindu, on nii palju," rääkis Tõnu Kaljuste.

Peadirigendi sõnul tuleb inimesi tuua aegajalt maa peale tagasi, tuletades meelde, et oma koorikultuuri ei tohiks üle hinnata. Muuhulgas ütles dirigent, et Eestis ei laulda kindlasti paremini kui mujal. "Lätis lauldakse paremini, ka Rootsis."

5. mail eetris olnud saates esitas koor loo "Armastuse roos".