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Pildid: Eesti Filharmoonia Kammerkoor tähistas Kultuurikatlas oma 45. tegevusaastat

Muusika
Eesti Filharmoonia Kammerkoor tähistab Kultuurikatlas on 45. tegevusaastat
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20 pilti
Muusika

Eesti Filharmoonia Kammerkooril täitub 1. juulil 45 aastat koori asutamisest. 30. juunil tähistati Kultuurikatlas seda kontserdiga "Veljo Tormis. Naiste-meestelaulud" koori asutaja ja kauaaegse peadirigendi Tõnu Kaljuste juhatusel.

 Sünnipäevakontserdid on kõlanud juuni jooksul erinevates Eesti paikades – Viinistu Katlamajas, Viljandi Pärimusmuusika Aidas, Triigi Filharmoonias, Tallinna Kultuurikatlas. 1. juulil antakse viimane sünnipäevakontsert Naissaarel Omari küünis.

Tõnu Kaljuste on valinud kontsertide kavasse Tormise kaks laulutsüklit: eesti vanemal rahvalaululul põhineva "Naistelaulud" ja uuemale rahvaluulele toetuva "Meestelaulud", need on lavastuslikuks tervikuks põiminud koos dirigendiga Ingmar Jõela. Kontsertidel laulavad solistiosi paljud koori lauljad ning kaasa teeb kooriliikmetest koosnev Tilgu bänd.

Tõnu Kaljuste asutas Eesti Filharmoonia Kammerkoori 1981. aastal kammerkoori Ellerhein lauljate baasil. Aastakümnete jooksul on koor esinenud muuhulgas Londoni Royal Albert Halli, New Yorgi Carnegie Halli, Hamburgi Elbphilharmonie, Viini Kontserdimaja, Sydney Ooperimaja lavadel. Nad on välja andnud rohkem kui 80 salvestist, mida on tunnustatud paljude auhindadega, sealhulgas on neid 16 korral Grammyle esitatud ning kahel korral hinnatuima plaadiauhinna võitnud.

Eesti Filharmoonia Kammerkoori peadirigendid on olnud Tõnu Kaljuste (1981–2001), Briti dirigent Paul Hillier (2001–2007), hollandlane Daniel Reuss (2008–2013) ning läti dirigent Kaspars Putniņš (2014–2021).  Alates 2021. aasta augustist on koori kunstiline juht ja peadirigent Tõnu Kaljuste.

Kontsert Kultuurikatlas on ka järelkuulatav Klassikaraadio vahendusel.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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