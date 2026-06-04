Filharmoonia kammerkoor tähistab 45. sünnipäeva Eesti tuuriga

5. juunil antakse esimene kontsert Viinistu katlamajas ja 6. juunil Viljandi Pärimusmuusika Aidas. Järgnevad kontserdid 27. juunil Triigi Filharmoonias Saaremaal ning 30. juunil Tallinna Kultuurikatlas. Koori ametlikul sünnipäeval, 1. juulil esinetakse Omari küünis Naissaarel.

Sünnipäevakontsertide kavasse on Tõnu Kaljuste valinud Veljo Tormise muusika, kõlavad Tormise kaks laulutsüklit: eesti vanemal rahvalaulu põhinev "Naistelaulud" ja uuemale rahvaluulele toetuv "Meestelaulud".

"Need pole lihtsalt rahvaviiside seadete kogumikud, need on hääled minevikust, mida Tormis on tõstnud elavaks kunstiks. Ta ei "kasutanud" rahvalaulu, ta kuulas seda, austas ja andis selle vaimu edasi, sageli hoiatava või mäletama paneva tooniga," ütles Kaljuste. "Need laulud räägivad tööst ja loodusest, ebaõiglusest ja igatsusest, kodust ja lahinguväljalt naasmisest. Mõlemas tsüklis kõneleb rahva alateadvus: see, mida ei saa öelda otse, aga saab laulda."

Muusikateosed on lavastuses tervikuks põiminud koos dirigendiga Ingmar Jõela. Kontsertidel astuvad solistidena üles paljud koori lauljad ning kaasa teeb Tilgu bänd.

Eesti Filharmoonia Kammerkoori peadirigendid on olnud Tõnu Kaljuste (1981–2001), Briti dirigent Paul Hillier (2001–2007), hollandlane Daniel Reuss (2008–2013) ning läti dirigent Kaspars Putniņš (2014–2021). Alates 2021. aasta augustist on koori kunstiline juht ja peadirigent Tõnu Kaljuste.